吊單槓治下背痛? 當心肩肘先受傷

陳彥名／台灣骨科醫師
單槓懸吊有助於放鬆腰部肌肉，不過，對於無法做好單槓動作的人而言，反而會引起其他疼痛問題。（圖／AI生成）
單槓懸吊有助於放鬆腰部肌肉，不過，對於無法做好單槓動作的人而言，反而會引起其他疼痛問題。（圖／AI生成）

「下背痛可以靠『吊單槓』自救嗎？」其實，吊單槓並非人人適合，若姿勢不正確或力量不足，反而可能使肩膀和上肢受傷，甚至惡化脊椎問題。

慢性下背痛是門診常見的症狀，年輕人多是姿勢不良導致肌肉韌帶損傷引起；老年人則常合併脊椎關節骨刺退化的問題；椎間盤突出或脊椎滑脫可能合併有坐骨神經痛，也是常見的原因。疼痛嚴重時，除了影響工作，甚至會影響食衣住行等日常生活。

一般下背痛的治療，服用消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑外，也會搭配復健治療，包括熱敷、電療及腰椎牽引等。而吊單槓緩解下背痛的原理，跟腰椎牽引治療很類似。

不過，常聽到病患吊單槓的回饋，除了下背痛外，又多了肩膀疼痛、手肘疼痛的問題。因為吊單槓是雙手固定在單槓上，利用身體重量讓脊椎順勢向下牽引，但多數人上肢力量不夠，單槓懸掛的動作超出上肢肩頸的負擔，導致肩膀手肘關節韌帶受傷。對於無法做好單槓動作的人而言，吊單槓不但不能解決下背腰痛，反而會引起其他疼痛問題。

有慢性下背痛問題的病患，除了藥物治療、復健治療，也應加強運動訓練，積極鍛鍊核心肌群的力量，改善日常生活的姿勢問題，才能與下背痛和平共處，維持好的生活品質。

