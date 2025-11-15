50歲媽沉迷瑜伽多年椎間盤破裂 靠這方法復健不開刀

瑜伽能舒緩過勞的身體，但過度沉迷也可能加重背痛；示意圖。（圖／123RF）

運動有益身心健康，但過度投入反而可能帶來反效果。英國一名50歲的女記者海倫（Helen Down）在婚姻破裂與壓力重重之際，沉迷於瑜伽多年，卻導致椎間盤破裂與坐骨神經痛。她接受英國電訊報採訪時指出，適度休息與正確運動觀念，才是健康的關鍵。

海倫的瑜伽癮始於十年前，當時剛滿40歲，正是生活壓力開始堆積的年紀。2019年婚姻走到盡頭時，海倫對瑜伽的初步迷戀已轉變成完全的依賴，因為瑜伽既能撫慰焦慮的心，也能舒緩過勞的身體。

海倫形容自己對瑜伽有如毒癮，若沒有每日運動後接著進行瑜伽冷身，從10分鐘拜日式到90分鐘的流瑜伽，她就會像戒斷中的癮君子般坐立難安。到了2022年，海倫的瑜伽成癮達到高峰。

照理說，她應該是人生中體能最巔峰的時期，海倫卻開始有些早晨幾乎下不了樓梯。身為在家工作的公關顧問兼記者，甚至無法長時間坐著開視訊會議，連從人體工學椅上站起來都疼痛難耐。

改用站立式書桌後雖稍有改善，但背部仍緊繃、偶爾出現刺麻、甚至一跛一跛走路，還有時腳底麻木；最痛的時候，劇烈疼痛像電流般瞬間穿過全身。

海倫隱約察覺，是年齡漸長、過度使用的脊椎出了問題，但若真是椎間盤損傷，就得暫停運動癮，於是海倫選擇否認。因為疼痛不是持續性的，她安慰自己問題不嚴重，並理所當然地以為「多做點瑜伽」就是解方。

★壓迫坐骨神經 疼痛難耐

有位曾患椎間盤問題的朋友建議她做核磁共振檢查，海倫去看診的結果令人震驚：兩節下背椎的椎間盤破裂（腰椎椎間盤突出）壓迫到坐骨神經導致疼痛，其中一處甚至達到嚴重程度。左、右兩側神經根都受壓。

海倫那時剛離婚，正學習如何獨立面對生活。50歲的單親媽媽，沒有人幫忙家務，得不斷撿起孩子的襪子、彎腰收拾碗盤。但最大的恐懼不是體力，而是心理層面。沒有瑜伽與運動帶來的精神釋放，她怕自己會情緒爆炸。

海倫被轉介至神經外科，在等待手術期間，她開始接受物理治療師Jehan Yehia的治療。Yehia建議靠復健物理治療就能恢復功能，遠比開刀友善。她開出短期服用止神經痛藥物，並全面暫停運動兩周。

當海倫乖乖休息兩周後，Yehia讓她逐步恢復活動，一次只增加一種運動，好確認問題所在，最後確認是瑜伽惹的禍。

海倫說，大家總被灌輸「瑜伽包治百病」的觀念，但事實上，它也可能加重背痛。某些輕度伸展確實能放鬆背部，但對她而言，長時間扭轉、彎曲與折疊動作只是在刺激受傷的椎間盤。

等到手術預約終於到來時，Yehia安排的復健方式，已讓海倫幾乎恢復到完整的活動力，她最後決定放棄開刀。

★接受物理治療 放棄開刀

Yehia指出，醫學診斷有時反而會讓人因恐懼而不敢活動，造成慢性疼痛惡化。保持活動是康復關鍵，但要找到適合的替代運動。

海倫改以登階機代替跑步，也開始游泳，發現這能放鬆背部。之後逐步恢復深蹲與弓箭步訓練。當體能足夠時，Yehia建議改跑山坡路，因為讓身體前傾反而能減輕腰部壓力。

海倫認為，最寶貴的建議，是以皮拉提斯取代瑜伽。皮拉提斯著重核心、髖部與背部肌群的強化，能減輕脊椎負擔。更重要的是，它講求「中立脊椎」，不追求極限彎曲。

如今，海倫仍會在伸展時偶爾做個下犬式，但完整瑜伽課早已成為過去。戒除瑜伽癮18個月後，她順利完成前往秘魯馬丘比丘的艱難健行，全程沒有任何椎間盤問題。雖然偶爾舊疾復發、痛楚再現，讓她一度懷疑是否該當初動刀，但那樣的日子已屈指可數。

海倫慶幸自己選擇保守治療，她認為三到六個月的術後修養恐怕會被逼瘋，而若當時恢復太快，也可能再度回到過度練瑜伽的惡性循環。如今她學會辨識身體的警訊，懂得避開觸發疼痛的行為，這種自覺才是真正的力量。