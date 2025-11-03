助眠秘方有效嗎？睡前喝一杯「這飲品」睡得更香

酸櫻桃汁（tart cherry juice）是最有效的天然助眠飲品。示意圖（美聯社）

當你盯著天花板、苦苦等待睡意降臨時，也許早已嘗試過各式「助眠秘方」。從草本茶到溫牛奶 ，坊間流傳的偏方不計其數。但究竟哪一種才真正有效？

根據Real Simple報導，訪問了多位註冊營養師，請她們分享自己睡前最推薦的飲品。令人意外的是，所有專家都給出了相同答案。而且這個選擇既不是昂貴的補充品，也不是難買的超級食物。以下我們將解析：為什麼營養師們推崇這款飲品、它如何改善睡眠品質，以及睡前該如何飲用才能發揮最佳效果。

營養師心中的「最佳助眠飲品」

在眾多選項中，營養師們一致認為：酸櫻桃汁（tart cherry juice）是最有效的天然助眠飲品。

「一小杯酸櫻桃汁是我睡得更好的『小祕密』。」營養師暨作家 Jackie Newgent 分享道。「研究顯示，酸櫻桃汁有助於延長睡眠時間並提升睡眠品質，特別是對年長者或失眠者。」她同時提醒，多數研究中的實驗量通常超過一杯。

雖然酸櫻桃汁並非「一喝就睡」的神奇飲品，但多項研究一致指出，長期、規律飲用能顯著改善睡眠品質。購買時，記得選擇100%純酸櫻桃汁（尤其是以 Montmorency 品種製成者），並避開添加糖的版本，以免抵銷助眠效果。

為什麼酸櫻桃汁能幫助入睡？

科學家仍在研究酸櫻桃汁改善睡眠的具體機制，但現有證據指出幾個關鍵原因：

1.天然褪黑激素 延長睡眠時間

「酸櫻桃含有多種生物活性化合物，其中包括褪黑激素（melatonin）這是一種調節睡眠覺醒週期的荷爾蒙。」Newgent 解釋道。

研究顯示，飲用酸櫻桃汁可提升體內褪黑激素濃度，進而延長睡眠時間並提升整體睡眠品質。

2.抗氧化力 提升睡眠深度

酸櫻桃汁同時富含多種抗氧化物，有助於促進深層睡眠。

「酸櫻桃汁中的『原花青素（procyanidins）』能減少發炎、降低色胺酸（tryptophan）流失，使更多色胺酸能轉化為褪黑激素與血清素，進而穩定情緒、促進睡眠，」營養師 Burgess 補充說道。

睡前享用酸櫻桃汁的療癒儀式

若想讓睡前一杯酸櫻桃汁變得更有儀式感，營養師們也提供了幾個創意喝法，讓它成為放鬆身心的小習慣。

1.打造無酒精助眠 Mocktail

酸櫻桃汁的酸澀風味並非人人喜歡，不妨調成風味柔和的助眠mocktail。Burgess推薦，「我最愛的做法是將酸櫻桃汁加入一點Lemon Lime OLIPOP（富含益生元纖維與植物性成分），有時也會加一點鎂粉（magnesium powder），這兩者都被研究證實有助睡眠。」

2.用特別的杯子 創造睡前儀式感

如果你喜歡酸櫻桃汁的原味，試著用香檳杯慢慢品嚐。「我會用香檳杯細細啜飲，讓這一刻更特別。」Newgent 說。「這杯果汁不僅能避免半夜因飢餓而醒來，也算是我一天水果攝取的一部分。」