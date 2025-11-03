我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

助眠秘方有效嗎？睡前喝一杯「這飲品」睡得更香

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
酸櫻桃汁（tart cherry juice）是最有效的天然助眠飲品。示意圖（美聯社）
酸櫻桃汁（tart cherry juice）是最有效的天然助眠飲品。示意圖（美聯社）

當你盯著天花板、苦苦等待睡意降臨時，也許早已嘗試過各式「助眠秘方」。從草本茶到溫牛奶，坊間流傳的偏方不計其數。但究竟哪一種才真正有效？

根據Real Simple報導，訪問了多位註冊營養師，請她們分享自己睡前最推薦的飲品。令人意外的是，所有專家都給出了相同答案。而且這個選擇既不是昂貴的補充品，也不是難買的超級食物。以下我們將解析：為什麼營養師們推崇這款飲品、它如何改善睡眠品質，以及睡前該如何飲用才能發揮最佳效果。

營養師心中的「最佳助眠飲品」

在眾多選項中，營養師們一致認為：酸櫻桃汁（tart cherry juice）是最有效的天然助眠飲品。

「一小杯酸櫻桃汁是我睡得更好的『小祕密』。」營養師暨作家 Jackie Newgent 分享道。「研究顯示，酸櫻桃汁有助於延長睡眠時間並提升睡眠品質，特別是對年長者或失眠者。」她同時提醒，多數研究中的實驗量通常超過一杯。

雖然酸櫻桃汁並非「一喝就睡」的神奇飲品，但多項研究一致指出，長期、規律飲用能顯著改善睡眠品質。購買時，記得選擇100%純酸櫻桃汁（尤其是以 Montmorency 品種製成者），並避開添加糖的版本，以免抵銷助眠效果。

為什麼酸櫻桃汁能幫助入睡？

科學家仍在研究酸櫻桃汁改善睡眠的具體機制，但現有證據指出幾個關鍵原因：

1.天然褪黑激素 延長睡眠時間

「酸櫻桃含有多種生物活性化合物，其中包括褪黑激素（melatonin）這是一種調節睡眠覺醒週期的荷爾蒙。」Newgent 解釋道。

研究顯示，飲用酸櫻桃汁可提升體內褪黑激素濃度，進而延長睡眠時間並提升整體睡眠品質。

2.抗氧化力 提升睡眠深度

酸櫻桃汁同時富含多種抗氧化物，有助於促進深層睡眠。

「酸櫻桃汁中的『原花青素（procyanidins）』能減少發炎、降低色胺酸（tryptophan）流失，使更多色胺酸能轉化為褪黑激素與血清素，進而穩定情緒、促進睡眠，」營養師 Burgess 補充說道。

睡前享用酸櫻桃汁的療癒儀式

若想讓睡前一杯酸櫻桃汁變得更有儀式感，營養師們也提供了幾個創意喝法，讓它成為放鬆身心的小習慣。

1.打造無酒精助眠 Mocktail

酸櫻桃汁的酸澀風味並非人人喜歡，不妨調成風味柔和的助眠mocktail。Burgess推薦，「我最愛的做法是將酸櫻桃汁加入一點Lemon Lime OLIPOP（富含益生元纖維與植物性成分），有時也會加一點鎂粉（magnesium powder），這兩者都被研究證實有助睡眠。」

2.用特別的杯子 創造睡前儀式感

如果你喜歡酸櫻桃汁的原味，試著用香檳杯慢慢品嚐。「我會用香檳杯細細啜飲，讓這一刻更特別。」Newgent 說。「這杯果汁不僅能避免半夜因飢餓而醒來，也算是我一天水果攝取的一部分。」

牛奶

上一則

便祕恐是失智前兆？腸道也會影響大腦 中醫授三大穴道「助腸胃蠕動」

下一則

5歲童罹A型流感併發急性壞死性腦病 治療4周奇蹟康復

延伸閱讀

這7種食物 營養師：益生菌含量高於優格

這7種食物 營養師：益生菌含量高於優格
Omega-3勝鮭魚… 營養師大推鯖魚 能降血脂、抗發炎

Omega-3勝鮭魚… 營養師大推鯖魚 能降血脂、抗發炎
遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎
開會打瞌睡？纖維是血糖的穩定器 營養師傳授吃對早餐 上班不斷電

開會打瞌睡？纖維是血糖的穩定器 營養師傳授吃對早餐 上班不斷電

熱門新聞

台灣一名醫師認為，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。越南民眾示意圖。圖為越南廣富橋村，遊客在晾曬的香簽旁拍照。 (新華社)

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

2025-10-29 21:06
資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

2025-10-30 16:29
藝人疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。高雄榮總免疫風濕科主治醫師、風濕病醫學會秘書長盧俊吉說，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，將會引起全身發炎，如大量掉髮、臉部皮膚紅疹，好發族群為20至40多歲的孕齡女性。報系資料照

坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 年輕女性「這些症狀」要警覺

2025-10-29 13:56
示意圖。（取自123RF）

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

2025-10-31 17:45
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

他20多歲就確診大腸癌 護理師揭「地雷食物」：絕不吃

2025-10-14 14:32

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉