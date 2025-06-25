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蘋果、茶、莓果…吃類黃酮食物減緩老化 女性更有效

王郁婷
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研究指出，攝取富含類黃酮（flavonoids）的食物，與降低老化相關風險有關。（圖／123RF）
研究指出，攝取富含類黃酮（flavonoids）的食物，與降低老化相關風險有關。（圖／123RF）

日常飲食中的一顆蘋果或一杯茶，可能是對抗老化的祕密武器。根據《美國臨床營養學期刊》最新發表的一項研究，攝取富含類黃酮（flavonoids）的食物，如紅茶、莓果、柑橘類水果與蘋果，與降低老化相關風險有關。

類黃酮是一種天然存在於植物性食物中的抗氧化物質，能對抗體內發炎與氧化壓力。研究指出，類黃酮可支持「自噬作用（autophagy）」，即身體清除老化細胞並更新組織的機制，對維持心血管健康、減少失智與慢性疾病風險具有保護作用。

澳洲艾迪斯科文大學（Edith Cowan University）醫學與健康科學學院的研究員Nicola Bondonno博士指出：「我們的研究顯示，攝取大量類黃酮的飲食模式與降低老年虛弱、功能退化及心理健康惡化有關。」

該研究分析了超過8.5萬名60歲以上長者的資料，涵蓋1990至2018年間的追蹤數據。研究團隊根據受試者每四年填寫一次的飲食問卷，建立「類黃酮飲食分數」，並與其健康狀況交叉比對。

日常小改變 累積保護力

結果發現，相較於最低攝取者，攝取類黃酮最多的女性，虛弱風險、身體功能障礙、心理健康問題風險都較低；男性方面，雖整體關聯較弱，但高類黃酮攝取仍與較低心理健康問題風險有關。

雖然研究結果令人鼓舞，但外科醫師兼長壽醫學專家Darshan Shah指出，這類觀察性研究無法證明因果關係，也難以完全排除其他干擾變項，仍有其局限性。此外，依賴受試者自行回憶飲食內容的方式也可能造成誤差。

如何攝取更多類黃酮？

雖需更多研究佐證，但營養專家普遍認為，提升類黃酮攝取對健康老化仍有正面效益。《大腦飲食法》作者、營養師Maggie Moon建議，從日常小改變開始累積保護力；營養師Kathryn Piper補充：「愈早開始愈好，建議從中年甚至更早時期養成這些飲食習慣，才能讓類黃酮的保護力在體內累積發揮作用。」

●早餐來杯綠茶或紅茶。

●打一杯含有藍莓、草莓、覆盆子的水果冰沙。

●選擇100%柳橙汁或藍莓汁作為早餐飲品，但要留意含糖量。

●下午茶吃顆蘋果加花生醬。

●偶爾享用70%以上的黑巧克力。

●使用富含類黃酮的香草如歐芹(巴西里，Parsley)、奧勒岡調味。

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