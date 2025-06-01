我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

溫哥華台灣女孩醒了 遭撞昏迷1個月 同學、鄰居接力探望喚奇蹟

室內也會熱傷害 專家：1天喝水2000至3000cc 這樣喝才對

記者廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等，高溫的室內環境也有可能會發生；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等，高溫的室內環境也有可能會發生；示意圖。（圖／123RF）

熱傷害除了在大太陽下過度運動，在室內也有可能會發生。

台灣國健署提醒，熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等，避免熱傷害最好的方法，應保持良好的空氣流動及適時補充水分。若產生頭暈不適、全身虛弱無力、呼吸急促、心跳加快及體溫升高等症狀，都要注意是否有熱傷害的可能，若症狀加劇則應速離開高溫環境及迅速就醫。

台灣大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，高溫濕熱、溫差變化大、攝水不足等是造成熱傷害的三大原因。環境溫度不斷升高時，如果人體溫度調節不佳，就會引發一連串暈眩、頭痛、嘔吐、虛弱、心跳加快等身體不適，改善方式是讓身體立即降溫。

「補充水分很重要，除了調節溫度，還可防止身體水分蒸發讓血液變得濃稠。」李宜恭說，超過35°C的極端高溫，會對心血管健康構成重大威脅，因高溫可能造成身體脫水、血液濃稠，導致缺血性心臟血管疾病。

李宜恭說，夏天要多喝水，每天分散時間喝足2000至3000cc，出門前或運動前也要先補充水分，維持生理機能正常運作。此外，在室內吹空調也會讓體內水分散失，應掌握「少量、多次補水」原則；防曬工作也要做足，降低皮膚曝曬的風險，減少熱傷害的可能性。

上一則

婦人吐血送醫才知罹有B型肝炎 醫籲及早發現治療

延伸閱讀

關稅戰 Z世代年輕人如何面對財務挑戰？

關稅戰 Z世代年輕人如何面對財務挑戰？
男性照顧者占比升近4成 專家：陽剛文化面臨轉型考驗

男性照顧者占比升近4成 專家：陽剛文化面臨轉型考驗
企業對抗關稅亂流 專家:找AI幫忙

企業對抗關稅亂流 專家:找AI幫忙
美中貿易戰 專家：雙方貿易衝突未完 後續談判複雜

美中貿易戰 專家：雙方貿易衝突未完 後續談判複雜

熱門新聞

醫師示警，為省錢常吃冰箱裡的剩菜、剩飯，長期會增加消化道罹癌風險。冰箱示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

2025-05-28 19:48
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
粽子風味誘人但熱量高，醫師提醒，食用要留意分量，並選擇合適又健康美味的餡料與沾醬，避開潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。（新店慈濟醫院提供）

吃粽子又要延緩血糖上升 醫師建議用「這招」：能促進腸胃蠕動

2025-05-28 05:31
聯邦食品藥物管理局(FDA)發現少數個案在停止服用Zyrtec或Xyzal之後，出現罕見且嚴重的搔癢症狀，建議患者改服其他抗過敏藥。美國藥局示意圖。(路透資料照)

FDA警示2款抗過敏藥服用後 恐讓患者嚴重搔癢

2025-05-27 22:23
每天吃奇異果，腸道環境和肌膚會出現驚人的變化。(圖／123RF)

連吃30天奇異果 腸胃好、肌膚亮

2025-05-28 02:00
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28

超人氣

更多 >
舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人