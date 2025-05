失眠、冒痘、易怒 這些身體警訊可能來自一個不良習慣

若發生失眠、情緒起伏大等情況,有可能是糖份攝取太多。糖示意圖。(取材自unsplash.com@ Elena Leya)

當人感到疲倦時,糖份可以快速提供能量,吃甜食也能讓人心情愉悅,但攝取過多也會招來許多壞處,專家說可以從身體的狀況或變化來判斷自己是否攝取超量的糖,若發現自己有這些情況,就應思考如何減少飲食中的糖份。

Eat This, Not That報導,美國心臟協會(American Heart Association)指出,美國成年人和青壯年平均每日的添加糖(added sugar)攝取量為17茶匙,比建議的量高出二至三倍,成年男性一天糖份建議攝取量為9茶匙(等於36克或150卡),女性則不應超過6茶匙(等於25克或100卡)。

德州的營養師古德森(Amy Goodson)說,當身體出現某些狀況時,代表糖分攝取超標,這時就應減少添加糖的攝取量,試著飲食均衡,讓血糖 穩定可以幫助提升能量、情緒變好,促進整體健康。以下是當糖分攝取過量時,身體會出現的7個警訊。

1. 情緒起伏大

攝取過多糖份會讓血糖飆升和下降,導致情緒變化,古德森說這樣的波動可能會讓人上一秒感到開心,下一秒卻覺得煩躁或焦慮。

2. 體重增加

超標的糖份,特別是來自飲料和甜食的糖份,會增加讓體重變重的空熱量(empty calorie)。

3. 長痘痘

如果突然爆痘,吃太多甜食是可能原因。過多的糖份會增加發炎並引發荷爾蒙變化,導致冒痘痘,古德森說高升糖指數的食物可能刺激油脂分泌,讓人長痘痘。

4. 疲憊

糖份雖然可以快速提供能量,但接著會因為糖份量下降讓人感到疲憊,古德森說這些起伏會消耗一個人一整天的整體能量。

5. 失眠

古德森說,甜食會干擾褪黑素的產生和打亂睡眠周期,特別是在晚上吃甜的,血糖起伏也可能導致夜間醒來或睡不好。

6. 胃口大開

古德森說,糖份會干擾調節飢餓的荷爾蒙,例如瘦素(leptin)和胃促生長素(ghrelin),讓人不容易覺得飽,導致不斷想進食的渴望和暴食,另外,當一個人剛脫離血糖驟降的狀況時,會比之前更餓,因此吃更多。

7. 易怒

古德森說,吃完甜食後血糖驟降時,會讓人感到煩躁或脾氣暴躁,穩定的血糖有助於更好地情緒調節和集中注意力。