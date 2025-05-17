失眠、冒痘、易怒 這些身體警訊可能來自一個不良習慣

若發生失眠、情緒起伏大等情況，有可能是糖份攝取太多。糖示意圖。（取材自unsplash.com@ Elena Leya）

當人感到疲倦時，糖份可以快速提供能量，吃甜食也能讓人心情愉悅，但攝取過多也會招來許多壞處，專家說可以從身體的狀況或變化來判斷自己是否攝取超量的糖，若發現自己有這些情況，就應思考如何減少飲食中的糖份。

Eat This, Not That報導，美國心臟協會（American Heart Association）指出，美國成年人和青壯年平均每日的添加糖（added sugar）攝取量為17茶匙，比建議的量高出二至三倍，成年男性一天糖份建議攝取量為9茶匙（等於36克或150卡），女性則不應超過6茶匙（等於25克或100卡）。

德州的營養師古德森（Amy Goodson）說，當身體出現某些狀況時，代表糖分攝取超標，這時就應減少添加糖的攝取量，試著飲食均衡，讓血糖 穩定可以幫助提升能量、情緒變好，促進整體健康。以下是當糖分攝取過量時，身體會出現的7個警訊。

1. 情緒起伏大

攝取過多糖份會讓血糖飆升和下降，導致情緒變化，古德森說這樣的波動可能會讓人上一秒感到開心，下一秒卻覺得煩躁或焦慮。

2. 體重增加

超標的糖份，特別是來自飲料和甜食的糖份，會增加讓體重變重的空熱量（empty calorie）。

3. 長痘痘

如果突然爆痘，吃太多甜食是可能原因。過多的糖份會增加發炎並引發荷爾蒙變化，導致冒痘痘，古德森說高升糖指數的食物可能刺激油脂分泌，讓人長痘痘。

4. 疲憊

糖份雖然可以快速提供能量，但接著會因為糖份量下降讓人感到疲憊，古德森說這些起伏會消耗一個人一整天的整體能量。

5. 失眠

古德森說，甜食會干擾褪黑素的產生和打亂睡眠周期，特別是在晚上吃甜的，血糖起伏也可能導致夜間醒來或睡不好。

6. 胃口大開

古德森說，糖份會干擾調節飢餓的荷爾蒙，例如瘦素（leptin）和胃促生長素（ghrelin），讓人不容易覺得飽，導致不斷想進食的渴望和暴食，另外，當一個人剛脫離血糖驟降的狀況時，會比之前更餓，因此吃更多。

7. 易怒

古德森說，吃完甜食後血糖驟降時，會讓人感到煩躁或脾氣暴躁，穩定的血糖有助於更好地情緒調節和集中注意力。