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患中度失智 百歲退休醫師仍「查房」

記者廖靜清
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懷舊治療可延緩失智退化，引導長輩建立正向情緒、找回記憶力。(圖／聖若瑟失智老人養護中心提供)
懷舊治療可延緩失智退化，引導長輩建立正向情緒、找回記憶力。(圖／聖若瑟失智老人養護中心提供)

101歲的小芝奶奶過去曾是醫師，30年前退休，10年前回到台灣並住在原任職醫院的員工宿舍。四年前，出現記憶力減退、情緒波動等變化，原以為只是年老退化，但隨著走失、精神問題頻繁出現，最終確診為中度失智症。

為了接受專業照顧，家人安排入住老人養護中心，不過小芝奶奶時常走進其他住民的寢室「查房」，甚至對照服員給予醫療上的建議，並且不停說教，引起其他住民的不安與排斥。這樣的情況不斷重複，住民表現出明顯的抗拒行為，她也顯得格外孤單與不安。

台灣聖若瑟失智老人養護中心處長王寶英表示，失智症不單只有記憶力減退，還會影響到其他認知功能，嚴重時會影響人際關係與情感控制。每位失智症患者出現的行為症狀不盡相同，以小芝奶奶為例，常以為自己還停留在執業時期，所以會不自覺巡房、直接表達意見。

「失智症患者的短期記憶功能雖然逐漸衰退了，也許不記得最近發生過的事情，但是對往事卻能如數家珍，甚至某些專業能力還在。」王寶英說，要接住失智長輩，最重要的是用「全然接納」來理解個案行為背後的故事，並適時引導抒發情緒，而非強行矯正不適當的行為。

王寶英分享，機構有許多住民曾是老闆、老師、學者，心中仍渴望被認同的自信與價值感。照護團隊藉由懷舊治療、感官刺激與個別化陪伴，幫助他們一起面對疾病的挑戰。只要小芝奶奶願意說，照服員就耐心聆聽，漸漸地找回熟悉的自我，被誤解的行為也重新轉化為與他人連結的橋樑。

王寶英強調，疾病帶來的生理衰退讓人挫折，她認為，每一段人生都非常特別，對往事還是有記憶；照護團隊會根據住民的病程與情緒狀態，量身設計最合適的照顧計畫。

小芝奶奶的兒子說，母親失智後，學會放下過去的角色認知，試著理解情緒與需求，重新認識眼前的母親。他強調，失智症教會認識這個疾病的全貌，失智老人基金會「認識他、找到他、關懷他、照顧他」的理念，不僅是對每位長者的陪伴方式，更是一種對生命的尊重。

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