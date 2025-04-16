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防腦中風 銀杏果助排毒 銀杏葉護神經

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藥師說，銀杏果可幫助排毒。(本報資料照片)
藥師說，銀杏果可幫助排毒。(本報資料照片)

你有手麻腳麻的問題嗎？醫師提醒，除了周邊肌肉、神經影響，心臟血液循環不良、神經壓迫或嚴重到腦中風都有可能。控制三高、改善血液循環，是預防腦中風的重要措施。

台灣台中全能家庭醫學科診所醫師陳裕峰表示，手腳位於身體末端，如果血液循環不好，全身血液供應到末梢部位會較差，或是末梢血管輕微阻塞不通，也會感覺手麻腳麻，嚴重則有可能是中風前兆。

常見腦中風又可分為梗塞型腦中風和出血型腦中風，前者與腦部血管阻塞、動脈硬化血管阻塞有關；後者則是腦部血管破裂及腦出血所致，梗塞型腦中風和出血型腦中風的症狀類似，要看血管阻塞的部位而定。如果動脈血管硬化、斑塊剝離，容易造成血流不順、阻塞，若血栓塞到腦部就形成腦中風；若塞到心臟就變成心肌梗塞。像是糖尿病患者因為血糖高導致周邊血管萎縮，就導致糖尿病足、傷口難以癒合。

陳裕峰指出，舉凡高血壓、糖尿病、高膽固醇，周邊血管疾病、周邊血循不良，抽菸等，長期飲食、習慣不佳都是引發腦中風的風險因子。其中三高問題最為關鍵，除了血糖、血脂應控制，若長期忽視高血壓，恐一發不可收拾。陳裕峰歸納，導致三高的主要成因，包括飲食西化、高油炸，缺乏運動，工作壓力大，睡眠不佳，這也是三高年輕化的重要因素。

春天氣候變化多端，許多民眾會擔心突發腦中風，藥師張家馨表示，有助於打通血路的保健產品像是紅麴、納豆、魚油和銀杏等，有些民眾常見手腳冰冷麻木，容易頭痛，感覺肢體僵硬不靈活前來諮詢。

張家馨解釋，民眾對於銀杏耳熟能詳，但銀杏成分可分為銀杏果和銀杏葉，前者幫助排毒、後者保護神經。銀杏葉裡有類黃酮和多酚化合物，屬於天然抗氧化劑，許多研究顯示，銀杏葉可以疏通血管、降低血液濃稠度、防止血栓形成，改善末梢血液循環，有助預防中風。

藥師說，銀杏果可幫助排毒。(本報資料照片)
藥師說，銀杏果可幫助排毒。(本報資料照片)

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