腸胃炎vs.食物中毒 成因、診治、療養不一樣

醫師提醒，如果發生腸胃炎短時間內暫時不要吃任何固體食物，可喝電解質補充液或稀釋過的檸檬水等；示意圖。（圖／123RF）

食物若處理不當就容易引發食物中毒或腸胃炎，而食物中毒和腸胃炎雖然表現出類似的症狀，如腹痛、嘔吐和水狀腹瀉，但它們的成因及應對方式有所不同。

台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯指出，食物中毒通常由食用了含有有害細菌、病毒或毒素的食物引起，如肉類、海鮮未煮熟或食物保存不當，以台灣為例，之前發生的寶林茶室食物中毒事件，就是由於食物不當處理導致的唐菖蒲伯克氏菌孳生。食用受污染食物的多數人會出現程度不一的症狀，通常影響2個以上的人。

洪子堯表示，腸胃炎（胃腸型感冒）多由病毒引起，如諾羅病毒、輪狀病毒，通過接觸受污染的物體接觸傳染或人糞口方式傳播（接觸分泌物後，沒有使用肥皂洗手）。而酒精無法有效殺死這些病毒，需要使用肥皂和水徹底清潔雙手以預防感染，肥皂清潔時間要有7步驟（口訣：內外夾弓大立腕），且搓洗20秒以上。

三症狀盡速就醫

洪子堯提醒，有以下症狀就需要趕快就醫：

1.脫水跡象：持續嘔吐或腹瀉導致口渴、少尿、皮膚乾燥等。

2.劇烈或持續腹痛：腹痛劇烈或不間斷，或大便中有血或膿，可能需要抗生素治療。

3.高燒：體溫超過38.5°C，尤其症狀持續不緩解。

三祕訣謹慎防範

如何避免食物中毒或腸胃炎，洪子堯提出以下建議：

1.個人衛生：使用肥皂和水勤洗手，尤其是在處理食物、用餐前後和上完廁所後。

2.食物安全：確保食物充分煮熟，避免食用未經檢查或過期的食品。

3.水分補充：腹瀉或嘔吐時，應增加水分攝取。可考慮購買藥局 的電解質水，避免高糖分的運動飲料，因其電解質含量通常不足。

腸胃炎初期 不吃固體食物

一般說來，腸胃炎剛開始時建議聽從醫師指示只喝水、服藥，同時短時間內暫時不吃任何固體食物，減少腸胃刺激以緩解拉肚子嘔吐；等到症狀比較緩解後，建議盡可能恢復適量的正常飲食，才能避免低血糖 造成身體脫水，如此才有足夠體力幫助體力的復元。

除了白粥與吐司，腸胃炎不少人有錯誤迷思，以為選擇吃布丁、優格等好入口又冰涼的點心可以舒緩身體不適。只不過，但布丁糖分高，其實不建議腸胃炎時期吃；而優格屬於高渣食物的乳製品，也不適合在腸胃炎腹痛腹瀉時吃。不妨吃些點清淡溫和的粥、吐司、蛋、肉補充營。

腸胃炎可吃水果？

腸胃炎是可以吃水果，比如蘋果和香蕉，都是腸胃炎期間可以適量吃的水果。除此之外，含有較多水溶性纖維的去皮蘋果，對於腹瀉來說也是不錯選擇；而香蕉容易消化、富含碳水化合物，能夠幫身體補足所需能量。

腸胃炎可喝什麼？

1.白開水

2.電解質補充液（可於藥局購買）

3.FIN、舒跑、寶礦力等運動飲料加水稀釋（比例以1比3為佳）

4.稀釋過的檸檬水

5.薑茶、薄荷茶

（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66248）