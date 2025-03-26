學新事物不畏壓力 大腦常保青春

有些人即使上了年紀，仍然充滿活力，樂於學習新事物。（圖／123RF）

很多人在乎外表年輕與否，卻忽略健康應是由內而外，精神科醫師指出，真正的抗衰老不僅是維持外表年輕，更關鍵的是從內在到外在的整體保養，特別是心理健康 的維持。

台灣衛福部桃園醫院精神科醫師蘇柏文表示，有些人年紀輕輕卻愁眉苦臉，感覺比實際年齡還老十歲；有些人即使上了年紀，仍然充滿活力，樂於學習新事物。這種差異不僅是生理老化的問題，更關乎心境的年輕程度。

過去人們大多只關注身體健康，近年來心理健康議題逐漸受到重視，以台灣為例，衛福部也推動青壯世代心理健康支持計畫，全台國設立71處社區心理衛生中心，協助民眾調適心理壓力與負面情緒。

不過，蘇柏文直言，在華人 文化中，人們往往被教育要「大局為重」，即使內心充滿焦慮與不安，也不習慣表達，甚至認為「家醜不可外揚」，導致心理壓力無法釋放，最終落入孤立無援的狀態。

面對不斷變化的生活環境，許多人希望一輩子都能一帆風順、毫無變動，但一成不變的生活缺乏外在刺激，反而容易讓人感到疲乏與厭世，甚至影響大腦活力，加速大腦功能退化。

要保持心理健康，蘇柏文建議重新學習表達與建立新的習慣。當內心感到徬徨、焦慮時，可以嘗試與信任的親友或心理專業人員分享感受，不僅能釋放壓力，也能獲得不同的支持與建議。運動、創作、攝影等興趣活動更能幫助排解內心的苦悶，讓生活充滿更多正向能量。

「將壓力視為挑戰，而非阻礙，是讓心境保持年輕的重要關鍵。」蘇柏文表示，學習新事物能讓大腦保持彈性，就像漫畫航海王的主角勇敢迎向未知，即使過程艱辛，卻能從中獲得成長與養分。持續學習新技能，如學習新語言、樂器或參與創意活動，有助於維持大腦健康，降低失智風險。

睡眠問題是現代人另一大挑戰，也是心理健康的重要指標。許多人因為心煩、孤單，習慣在睡前滑手機、追劇，或等到極度疲倦才躺床，這些行為可能進一步破壞睡眠節律。海外研究發現，睡眠節律混亂與不足可能加速老化，甚至引發慢性發炎反應，影響免疫系統與大腦健康。

每天應固定時間睡覺與起床、避免睡前使用電子產品、降低室內燈光與調整適宜的溫度，都可營造適合睡眠的環境，改善睡眠品質。

蘇柏文呼籲，真正的抗衰老應該是內外兼修，保持心理健康、維持良好睡眠習慣、持續學習新事物、養成健康生活習慣，再配合定期健康檢查，才能讓自己活得健康，人生過得精采，「打造年輕心境，享受充滿活力的人生，從照顧好身心健康開始。」