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「適度」運動抗老抗憂 「過度」運動累癱又傷身

李青縈
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多做伸展運動，訓練肌肉可以保護關節。(示範／物理治療師邱怡樺　記者林俊良／攝影)
多做伸展運動，訓練肌肉可以保護關節。(示範／物理治療師邱怡樺　記者林俊良／攝影)

運動不只改善生理健康，也可以減少憂鬱、延緩失智；但過度運動卻可能讓身體老得更快。「運動適度就好。」復健科醫師陳昭蓉表示，過度運動會讓身體產生過多的自由基，過多的自由基容易傷害身體，死亡率反而高。另外，馬拉松、鐵人三項選手心律不整比率高，因為心臟過度負荷產生疤痕組織，且容易猝死

運動後癱軟無力 代表過量

民眾如何知道自己是否過度運動？陳昭蓉說，可藉由運動後的感受判斷，運動完應是舒服的，僅有隔日痠痛；但若是運動後感覺癱軟、只想休息，代表已經過動運動。

運動主要分成四大類型，有氧、肌力、伸展、平衡。陳昭蓉表示，一般青壯年只要注意避免運動傷害，但當年紀增長時，平衡重要性變高，加上心血管問題、肌肉流失等影響，長者運動要從少量、強度低的運動著手。她提醒，重量訓練盛行，不少長者嘗試上健身房運動，但一定要衡量自己能力，哪些器材能用、哪些不能用，否則很容易受傷。

中強度運動 1周150至300分鐘

至於運動時間長短，陳昭蓉建議每個人一周應該要有150至300分鐘的中強度運動，如快走、簡單跳舞等，或是75至100分鐘的高強度運動，如跑步、爬山等劇烈運動。她舉例，若是快走一次30分鐘，一個禮拜5天就可以達標。

陳昭蓉說，運動強度可用「能否唱歌」作為簡單判斷依據。高強度運動如跑步時沒有餘力高歌，而快走時雖可以交談，但也無法唱歌；低強度運動則像是走路、做家事等，尚有餘裕唱歌，但因為強度低，不能列入每周的運動時間。她認為「沒時間運動絕對不是理由」，看電視的時間可以原地踏步、拿彈力帶伸展、水瓶或是啞鈴做肌力運動等。

訓練肌肉力量 支撐關節

關節健康與肌肉息息相關，當肌肉的支撐力不足，關節就會疼痛，關節一痛更不想走路，因而讓肌肉力量更差，形成惡性循環。陳昭蓉說，關節靠肌肉和韌帶包覆，韌帶穩固、關節就穩定，韌帶會隨年齡增長而鬆弛，但韌帶無法訓練，因此得靠肌肉保護關節。打破惡性循環的第一步，得先把關節的肌肉力量訓練好，肌肉完整包覆關節後，才可以增加運動意願。

日常站姿、坐姿也不能鬆懈，須注意是否駝背。陳昭蓉說腹部肌肉要用力，感覺向內縮起，核心力量往上，維持姿勢，避免站三七步讓脊椎呈現不良姿勢。然而，姿勢通常難以一直維持，有時可以翹腳放鬆，但要「換腳」翹，避免壓力過度集中一側。

多做伸展運動，訓練肌肉可以保護關節。(示範／物理治療師邱怡樺　記者林俊良／攝影)
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關節 猝死

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