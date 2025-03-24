留意膽結石、膽囊炎等膽道疾病 遠離癌變

膽道疾病發生位置。（圖／陳柏達提供）

膽道疾病不可輕忽。從常見的膽結石、膽囊炎，到潛在惡性的膽囊癌都有，這些問題不僅帶來疼痛與不適，還可能引發嚴重的健康風險。

膽道是人體消化系統的重要組成部分，負責將肝臟分泌的膽汁輸送至腸道以幫助消化。健康的膽道是消化系統順暢運行的保障，及時關注膽囊信號，可遠離癌變威脅。以下逐一解析膽道疾病的風險與預防措施。

膽道疾病不僅帶來疼痛與不適，還可能引發嚴重的健康風險。（圖／123RF）

膽結石是由膽汁中的膽固醇或膽色素沉積形成的固體晶體，可能存在於膽囊或膽管內。長期的結石刺激，可能引發膽囊發炎或導致膽管癌。

常見2大風險：

1.慢性刺激與癌變風險：膽結石會對膽道造成機械性或化學性刺激，可能引發慢性炎症，導致膽道細胞異常增生及變異，逐漸演變為癌前病變。

2.細菌感染與炎症：結石引發的膽汁滯留易引發細菌感染，導致膽囊炎或膽管炎。反覆感染可能加劇細胞突變，增加癌前病變的風險。

預防措施：

1.飲食以低脂高纖為主，避免高膽固醇食物與過度飲酒。

2.適量運動與維持健康的體重。

3.積極管理慢性疾病，如慢性肝病、肥胖或糖尿病 。

早期診斷與治療：

如有反覆膽囊炎症狀，建議及時檢查膽囊及膽管影像。必要時，手術切除膽囊，可減少慢性炎症帶來的長期損害。

膽囊瘜肉監控 防轉為惡性

膽囊瘜肉多在健康檢查中發現，分為膽固醇瘜肉和腺瘤性瘜肉兩種，其性質從良性到惡性不等。

1.膽固醇瘜肉：最常見，通常為良性，不需特別處理。

2.腺瘤性瘜肉：惡變潛力較高，特別是直徑超過1公分的瘜肉，其轉變為膽囊癌的風險顯著增加。

監測與處理：

1.定期檢查：對於直徑較大、短期內顯著增大、形態不規則的瘜肉，需密切監控，考慮及時處理，防止惡性轉變。

2.風險因素：年齡增長、慢性膽囊炎及膽結石病史，均可能增加膽囊癌風險。

體檢、飲控 降低罹癌風險：

控制飲食、減少膽固醇堆積，可降低膽瘜肉形成機率。如已診斷有膽瘜肉，定期進行腹部超音波檢查，可監測瘜肉大小與型態變化。

膽結石、膽囊炎及膽囊瘜肉雖為常見疾病，但若長期忽視，可能增加膽管癌與膽囊癌的風險。透過健康的生活方式、定期體檢和早期治療，可有效降低疾病惡化的機率。