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不只熱潮紅…更年期8症狀 失眠、變胖更令人困擾

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醫師提醒，更年期時「連喝水也會胖」 是許多更年期女性會遇到的困擾，同時也應減少吃辛辣食物，或避免大量飲酒；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，更年期時「連喝水也會胖」 是許多更年期女性會遇到的困擾，同時也應減少吃辛辣食物，或避免大量飲酒；示意圖。（圖／123RF）

更年期是每位女性必經的自然過程，婦女約在45到52歲之間進入更年期，期間因女性荷爾蒙分泌逐漸減少，月經將從不規律、逐漸減少至最終完全停止。部分女性可能因更年期而出現不同的身心症狀，其中又以哪些不適症狀最常被提及呢？台灣有網路聲量調查追蹤近一年「更年期症狀」話題，以此分析網友最關心的八大更年期症狀。

網路熱議失眠 補鈣助眠

觀察近一年網路針對更年期症狀的討論，以「失眠」最受熱議，據醫師表示，更年期失眠原因多樣，從荷爾蒙波動、生活習慣到心理健康等因素皆可能影響睡眠品質。一名網友便分享自己的母親在進入更年期後，「沒一天睡過好覺」、「不是翻來翻去睡不著，就是半夜睡一睡盜汗熱醒，要睡回去也很難」，讓身為子女的他十分心疼。

也有同樣受到更年期失眠困擾的網友發文詢問，除了安眠藥外，是否還有其他方法可以改善失眠，吸引許多網友熱心回覆「睡前可以泡腳」、「吃退黑激素」。其中有護理師網友建議「平常飲食避免過午後飲用刺激性飲品」，並多食用綠色蔬菜、小魚乾及杏仁等含鈣及色胺酸的食物，較有可能改善失眠狀況。

體重增加 健康飲食甩脂

「體重增加」也是許多更年期婦女的困擾，不少人戲稱在更年期時「連喝水也會胖」，與更年期肥胖相關的飲食、運動與保健品等話題，時常引起網友熱烈回覆。一名醫師分享，更年期肥胖可能是由雌激素不足、壓力荷爾蒙異常及肌肉流失等多重原因導致，不僅會使內臟脂肪增加，也讓脂肪更易囤積。

也有新陳代謝科醫師建議，在飲食上，更年期女性應減少攝取精緻澱粉，多攝取魚肉、雞胸肉及豆腐等優質蛋白，新鮮蔬果及全穀類等富含膳食纖維的食物也必不可少。除了健康飲食外，網友也指出，「搭配穩定的阻力訓練，幫助身體維持肌肉量」，更能健康瘦身，恢復良好體態。

骨質流失背痛 運動改善

而「腰痠背痛」同樣備受網友討論，有醫師指出「更年期下背痛比較常見的原因，第一個是女性荷爾蒙降低所造成的骨質流失，或者是因為年紀老化造成的脊椎退化、椎間盤退化」，因此，市面上許多預防及改善骨質疏鬆的飲食與保健品往往吸引民眾關注。

此外，曾有網友發文感嘆「很可怕的更年期，全身都不自在，腰痛胃痛頭痛」，不少留言提議可以多從事如有氧運動及瑜伽等運動，如在網路上有許多有氧運動教學，網友分享「我都強迫自己一個星期起碼跳三天到四天，一次一個小時左右，體力也都會變好」，認為「越不動越累」。

除了以上症狀外，煩躁、憂鬱及頭暈等不適也常伴隨更年期而來。衛福部提醒，大部分婦女的更年期症狀都較為輕微且持續時間較短，只要維持良好生活習慣、照顧好身心健康，並適時尋求醫療協助，加上親友們的支持與陪伴，相信每位女性都能順利度過這段時期，迎接人生下一個精采篇章。

（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/

惡化更年期症狀4種食物 資料來源：元氣網
惡化更年期症狀4種食物 資料來源：元氣網

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