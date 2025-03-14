走上至親罹癌的路…「癌二代」憂鬱更深

「癌二代」比起家族沒有病史的癌友，心理憂鬱會更嚴重，甚至影響治療意願，可尋求專業心理師協助；示意圖。（圖／123RF）

「我父親當年是在台大醫院治療，當我自己也罹癌、也進台大醫院，感覺就像重回現場，踏上了爸爸走過的路。」台灣癌症 基金會諮商心理師張維宏從小經歷祖母、父親以及伯父癌症過世，當他正要入職新工作時卻罹患淋巴癌第四期，經治療回到職場，感到自己格格不入，接受心理諮商才發現，過去的生命經驗始終影響著他。

張維宏稱至親曾罹癌的人為「癌二代」，比起家族沒有病史的癌友，癌二代的心理憂鬱更深，甚至影響治療意願，「許多癌二代就像走進一個漆黑的環境裡，需要有人為他們點燃一盞燭火。」他以自己的生命經歷及諮商心理師專業提供以下建議：

一、不用節哀 讓情緒流通

人們常勸旁人把悲傷忍住、要節哀，但從心理健康 的角度來看，心中有未盡事宜反而要讓難過的情緒流動，才不會累積成負面經驗。許多癌友以為早已淡忘過去，卻得知自己也罹癌後，像是打開連鎖反應的開關，這時候可以找有心理腫瘤 專業的諮商心理師，協助自己重新整理與父母的關係，讓情緒流動，才能夠面對接下來的治療。

二、治療經驗不複製

自己與父母的癌症類別不一定相同，現今醫療技術也比以前進步，所以上一代的治療經驗不會複製，癌友應把注意力拉回自己身上，跟醫師討論治療方案，並將內心疑慮說出口，「當我們能用具體化的語言表達擔心，反而會讓大腦的穩定性提高。」

癌友自我照顧4原則

不只癌二代，很多癌友的焦慮來自於過量的網路資訊，「愈來愈多人在社群平台分享自己的治療經驗，但流量愈高的貼文，愈有可能是極端例子。」甚至混雜非專業訊息，看太多反而帶來不必要的擔憂，須與主治醫師討論，回到治療正軌。張維宏建議癌友做好以下四個原則，好好照顧自己。

一、良好的睡眠及飲食

首先是生理面向，睡眠及飲食是幫助癌友走過治療的基本功，就像練武功要先打好馬步一樣，吃不下、睡不好除了尋求醫療協助以外，也可以找心理師討論。

二、建立跟醫療人員的合作關係

很多人進診間太緊張，常忘記或遺漏自己想問的問題，建議先在家裡把問題寫下，回診時讓醫師知道你的擔憂，「這也是讓醫師了解你，而不是只從檢驗報告上認識你。」

三、保有人生希望感

以台灣為例，罹癌自殺率高於國際，顯示不是單純醫療問題，而是心理層面、社會層面等，保有「希望感」很重要，找心理腫瘤專業的心理師做後盾，心理師會幫助癌友重新整理身邊的資源配置，找到遵循方向。

四、日常生活中保持彈性

治療後，應視情況調整各種生活安排，能夠保持彈性的癌友，通常復原能力較佳。如果暫停工作，生活重心必須重新安排，重點是要接觸人群，才會更有生命力。

讓癌友保有選擇權

張維宏說，很多癌友在生病前的現實功能很好，在學業上或職場上都有不錯表現，只是生病讓他們處在一個沒有掌控感的狀態，旁人應讓癌友保有選擇權，不用替癌友做決定，只要讓癌友知道當他有需要時可以找得到你。

很多成年人罹癌時，心理上會回到小孩子的狀態，但是身為成年人出現這種心態時會很慌，會失去安全感，這時候最需要家人的陪伴，「陪伴他，給他溫暖，就是最大的支持。」

鼓勵癌友及家屬尋求生理及心理的專業協助，把黑暗裡的燭火點亮，當他們感到自己有後盾，就會產生安全感和希望。