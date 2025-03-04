天冷肌肉緊繃 小心姿勢不良閃到腰、椎間盤突出

專家提醒，天氣寒冷時，要小心椎間盤突出，因寒氣會導致氣血循環變差，筋骨也緊繃；示意圖。（圖／123RF）

冬天是椎間盤突出好發季節，天冷肌肉緊繃，加上若在進行居家清潔時有搬重物、姿勢不良的情形，更容易閃到腰或造成椎間盤突出，出現腰痠背痛、下肢麻木疼痛等症狀。除了復健治療，中醫也能有效舒緩椎間盤突出，透過針灸、推拿、中藥調理等方式，幫助患者減輕疼痛、改善不適。擔心開刀風險或術後後遺症的民眾，不妨考慮中醫療法，以溫和的方式告別疼痛。

病情未控制 大小便失禁

台灣佑德中醫診所院長張賜興表示，椎間盤突出常見發生在頸部和腰部，其中又以腰部最為常見，尤其是在第四至第五腰椎以及第五腰椎和第一節薦椎之間，腰椎椎間盤常因外傷或退化而突出，若壓迫到脊椎神經，就會造成坐骨神經痛。椎間盤突出的主因包括年齡退化、過度勞損、運動傷害、長時間低頭久坐，以及車禍、騎機車遇到窟窿撞擊、突然踩空或跌坐等外力因素所引起。

一般來說，通常急性或慢性腰椎間盤突出最初影響單側，若情況嚴重，則可能會導致雙側大腿、小腿外或後側面沿著神經路徑出現痠、脹、麻、痛，甚至灼熱感。若病情未及時控制，可能導致行走困難，甚至大小便失禁。若因老化加上長期累積的病因，症狀會逐漸加重，愈來愈明顯。

痠脹麻明顯 應立即治療

張賜興解釋，年輕人陽氣旺盛，修復能力較強，即使跌倒仍能迅速恢復；然而，隨著年齡增長，人體修復能力下降，特別是女性35歲、男性40歲後，陽氣開始衰退，骨骼與肌肉組織的自我修復能力變差，使得老年人更容易因跌倒受傷，病情嚴重，甚至會發生骨折。

另外，中醫理論認為「寒主收引」，冬天的寒氣會導致氣血循環變差，新陳代謝不佳，進而使筋骨緊繃，天冷引發椎間盤突出機率提高，此時如果正好遇到下列情形，譬如手抬起持續擦窗戶的動作、彎腰拖地、長時間低頭滑手機、工作久坐等，維持同一姿勢、同一動作反覆或過久，若加上過度勞累或睡眠不足，很可能引起肌肉收縮過度，加上長久累積的勞損，進而引發椎間盤突出症狀。若是出現痠痛麻木症狀時可暫時使用熱敷，有助於促進血液循環加速，促進氣血流通，緩解疼痛感。

張賜興指出，若感覺手部或下肢疼痛痠脹麻感明顯時，應立即就醫治療。若僅出現微痠脹麻感，可先休息觀察，若隔天仍未緩解，則應儘速就醫。如未積極治療，嚴重可能導致無法正常行走，疼痛感強烈造成坐站或躺都不舒服，最後恐致大小便失禁，必須進行手術治療。

中西醫合治 增氣血循環

通常椎間盤突出引起不適，會建議先採取三個月到半年的保守治療，除利用西醫復健牽引療法外，加上中醫多管齊下治療會有更好的成效。張賜興收治一名年約50歲鋪地磚師傅，因工作長久彎腰過度，造成椎間盤突出壓迫神經，導致腰腿後側產生強烈麻木疼痛感，完全無法繼續工作，經過一段時間復建與牽引治療未見成效，由於擔心手術後遺症，轉而接受中醫療法，經過幾次治療後效果明顯，連續兩個月的療程，症狀大幅改善，現在已順利回到工作崗位。

張賜興說明，中醫治療椎間盤突出除採用針灸、小針刀及推拿、熱敷，外敷貼布，再搭配每天服用水煎藥，有效幫助局部氣血循環加速，鬆開局部肌肉緊繃；若有關節 面錯位則一併調整復位，對椎間盤突出患者而這，是有很大的機率可以修復癒合。如果採取保守治療皆無效時，再尋求手術治療，但有些患者即使開刀之後，仍常感覺不適，則可藉由中醫輔助治療獲得明顯改善。

打掃先暖身 避免同姿勢

張賜興提醒，不要短期間大量勞動工作，打掃時可以使用護腰、束腹或先簡單做個暖身操、活動筋骨後再開始打掃，避免長時間維持相同姿勢，搬重物時切記不要直接站著彎腰取物，建議先蹲下、腰桿挺直再站起身，才能適時保護腰椎。

此外，治療椎間盤突出期間，應避免吃生冷食物、冰飲和水果，保暖做好，充足睡眠，調整作息、感覺輕微不適就應立即休息，避免加重症狀，拖延治療時機。

（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65970）