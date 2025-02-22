戒掉咖啡4周 她喜見身上3變化：第一次不上妝就出門

醫師提醒，咖啡會影響人的專注力，戒掉後可讓焦慮症狀緩解，有助更好的感知情緒；示意圖。（圖／123RF）

德國 一名博主Coral分享，她曾經熱愛咖啡 ，喜歡它的口味、香氣以及儀式感，但決定停止飲用咖啡四個星期，身上發生了三個明顯變化。

1.皮膚變好

Coral表示，戒掉咖啡讓自己皮膚變清透了，這也讓她人生第一次沒有使用粉餅、打底妝就出門，在戶外時可以感受到空氣和風吹拂肌膚，感覺非常好。

2.改善睡眠

戒掉咖啡後體內沒有咖啡因，睡眠品質變好，Coral表示，夢境變得更加強烈，能夠記得更清楚，整體上感覺更平靜。

3.提高情緒感知度

這個改變讓Coral最為訝異，她能夠有助更好的感知情緒，由於過去咖啡對情緒有些微麻木作用，現在情緒變得更為敏感，這讓她感覺非常好。

許多愛喝咖啡的網友給予反饋：「我也戒了，發現真的不一樣了」、「但咖啡是為數不多讓我開心的東西」、「沒有咖啡無法提神，眼睛都睜不開」、「不喝咖啡會懷疑人生」、「但我需要咖啡幫助排便」。

針對咖啡已有不勝枚舉的研究，正面效益包括提神、抗氧化、減少心血管疾病 風險、護肝、提升運動表現等等。但也有神經外科醫師指出，咖啡會影響人的專注力，戒掉後讓焦慮症狀緩解，可見咖啡的效果和影響因人而異，還是要視自己的情況適量飲用。