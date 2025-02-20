吃代糖不會胖？不吃澱粉瘦得快？減重迷思愈減愈肥

少吃高油脂食物就能成功瘦下來。（圖/123RF）

Ｑ：晚餐只吃蔬菜、不吃澱粉，會瘦得比較快？

蔬菜最大特點是熱量很低，一份蔬菜（煮熟約飯碗5分滿）熱量僅25大卡。晚餐只吃蔬菜，不吃飯、麵等主食，確實不容易變胖，但從健康瘦身來說，蔬菜、澱粉、蛋白質缺一不可，建議採用「哈佛健康餐盤」模式，又稱「二一一」餐盤，調整食材配置。

以台灣常見的自助餐便當盒來說，最大格的地方，往往放飯、麵等澱粉類食物，另三小格空間才擺蔬菜等其他食材；「哈佛健康餐盤」模式為最大格的地方，改放滿滿的二種蔬菜，另三小格空間，為飯、麵等澱粉類，以及蛋白質的肉、魚、蛋、豆類各半，才能健康瘦身。

Ｑ：澱粉對瘦身的人來說是大敵嗎？

飯、麵等澱粉類攝取多寡，取決於一個人的熱量消耗。早年農業社會勞動量高，是「吃飯配菜」，但現代人不用農作，勞動量低，若攝取過多的澱粉，就會累積在體內，對瘦身的人來說，澱粉就是最大的敵人。

澱粉容易導致發胖的原因是，食用飯、麵等澱粉類後，體內葡萄糖上升，胰臟的胰島細胞會分泌更多胰島素，讓葡萄糖進入細胞，如果葡萄糖沒有消耗完，就會儲存在體內形成脂肪，雖可以透過運動代謝脂肪，但仍建議少吃澱粉類，降低肥胖問題。

減重者要少吃高油脂食物，這是常見迷思。脂肪每公克熱量9大卡，碳水化合物4大卡，乍看之下，脂肪熱量大於碳水化合物，因此須少吃油脂。但研究顯示，攝取油脂後至胃排空需要4至6小時，且容易感到飽足感，反而不會多吃其他食物。

但攝取碳水化合物後，胃排空時間為2至4小時，短於蛋白質的3至5小時及油脂，很容易因肚子餓再進食，導致體重上升。要減重的人，必須少吃的是碳水化合物，同時攝取優質脂肪如含Omega3的油脂、芝麻油等，少攝取反式脂肪。一天各營養素配置應為，碳水化合物占50%、脂肪30%、蛋白質20%。

Ｑ：代糖是不是吃再多都不會變胖？

代糖與糖都會導致肥胖，千萬不要以為吃代糖就沒事。近年研究發現，吃太多代糖，反而會改變腸道菌叢，增加肥胖機會，以色列 做了很多這方面研究。腸道菌叢的數量是人體細胞的10倍，給它不同的營養，健康也會產生不同的影響。

如何養好腸道菌叢？多吃富含纖維質的蔬菜水果就對了，有好的腸道菌叢，就有好的新陳代謝，同時也可以控制體重。建議民眾一天應攝取六蔬二果，一份蔬果約有3克纖維質，再加上其他的五穀雜糧等，一天才可以達到攝取25克纖維質的建議攝取量。

Ｑ：進行間歇性斷食法，斷食的時間愈長，瘦得愈快？

最為人所知的間歇性斷食法，就屬168斷食法，也就是一天中，8小時進食，16小時不進食，但如此長時間不吃東西，容易引起腸胃不適，而膽汁長時間沒有排出，也會增加膽結石機會。義大利 曾有研究發現，長期不吃早餐的人，罹患膽結石的風險，比吃早餐的人增加2成。

不建議使用間歇性斷食法減重，建議減重的人每一餐都要吃，但吃七分飽就好，不要過量，長期下來仍可以減重，其效果與間歇性斷食法相差不多。

Ｑ：如果今天晚上吃大餐，中午就不要吃，平衡一下就不會胖？

減重時，不建議少一吃餐餓肚子，這是錯誤的觀念。舉例來說，如果今天晚餐要吃大餐，建議中午可以少吃一點，但千萬不要不吃，因為不吃東西，胃酸分泌過多，反而容易傷胃，出現腹痛、腹脹等，得不償失。每餐份量都少一點，假以時日，一定可以「瘦得很健康」。