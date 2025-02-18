老婦拉個鐵門竟骨折 「骨鬆332」可自我檢測

醫師提醒，骨質疏鬆「預防勝於治療」，沒處理恐增添骨折手術困難度；示意圖。（圖／123RF）

骨質疏鬆症如同隱形殺手，悄悄地侵蝕骨骼健康，隨著年齡增長，骨鬆 風險也逐漸升高。根據台灣國民健康署2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，50歲以上民眾骨質疏鬆的比率為8.1%，其中又以女性高於男性，女性約每10位就有1位罹患骨質疏鬆。臨床常見許多長者往往是在發生骨折就醫後，才驚覺骨質早已嚴重流失，造成難以挽回的傷害。

台灣重仁骨科 醫院梁峻銘院長表示，骨質疏鬆的特徵是骨骼質量減少和骨骼微結構脆化，當骨質流失過多，原本緻密的骨骼會形成許多孔隙，呈現中空疏鬆現象，骨鬆引發骨折的風險會大幅增加，常見發生部位在髖部、脊椎和前臂。此外，骨質疏鬆常與肌少症相關，當年長者容易出現動作控制不良時，應特別留意。

一般骨質疏鬆的成因可分為「原發性骨質疏鬆症」和「續發性骨質疏鬆症」，前者因為老化致使造骨功能細胞衰退，尤其女性停經後荷爾蒙變化會導致骨質疏鬆流失較快速；後者可能因長期服用藥物如類固醇、內分泌失調如甲狀腺亢進，或鈣質攝取不足、少日曬、缺乏運動等生活習慣不良所致。

此外，梁峻銘院長提供日常生活中可自我檢視的「骨鬆332」法則：

1.發現身高比先前矮了3公分以上。

2.身體靠牆，後腦杓與牆間距離大於3公分。

3.肋骨下緣與骨盆間距小於2公分。

若符合以上條件，就該提高警覺骨鬆的威脅。

50歲後 定期檢查骨密度

梁峻銘院長建議，年過50歲步入更年期的女性，為了「健康分水嶺」，應每年定期檢查骨密度，避免老年承受骨鬆傷害。臨床上採用「雙能量X光吸收儀」檢查骨密，根據世界衛生組織定義，骨密度T值低於或等於負2.5者為骨質疏鬆症；T值大於或等於負1.0者為正常。

若是T值介於負1.0和負2.5之間者，判定為「骨量缺少」，臨床上針對發生一處以上脆弱性骨折，加上T值低於或等於負2.5者，才認定為嚴重骨質疏鬆症。建議骨鬆患者應積極接受治療預防。透過這項檢查，可同時得知骨密度指數和肌肉占全身的比例，能同時判斷是否有肌少症。

梁峻銘院長指出，鈣和維生素D是骨骼保健最重要的營養素，為維持骨骼健康、每日建議最低攝取量為1000至1200毫克，而平均每日台灣民眾鈣質攝取僅約587毫克明顯不足，建議年長患者應多補充小魚乾、吻仔魚、深綠色蔬菜如：芥藍、番薯葉及小白菜等，或是黑芝麻等增鈣。另外，適度補充維生素D有助降低非脊椎骨折和髖骨骨折的風險，及改善肌肉功能而降低跌倒機會。特別提醒，曬太陽不可或缺，建議選擇早上10點至下午2點的陽光，到戶外讓手腳曝曬10至20分鐘，切勿隔玻璃曬，效果不佳。

BFR運動 改善骨質訓練肌肉

梁峻銘院長提醒，運動是最容易刺激骨骼生長、預防骨質流失的關鍵，每次步行、快走或慢跑達30分鐘有利於改善骨密度，或是透過低強度衝擊性的負重運動、阻力高但重複性低的運動，都有助改善骨質、訓練肌肉。重仁骨科醫院特別設置BFR運動輔助，又稱血液阻斷訓練法（Blood Flow Restriction, BFR），可針對骨質密度較小，無法做高強度運動但又需要進行阻力訓練的患者，能夠在較輕鬆的訓練下協助患者增加肌肉力量和骨質生成，前提是必須先確定患者無血栓、心血管疾病才能進行。若骨鬆很嚴重，建議先打骨鬆針穩定骨質後，再採取運動訓練較安全。

梁峻銘院長曾收治一位82歲的老婦，平時日常生活都能自理，自訴只是做了拉鐵門的動作，未料腰桿突然直不起來，檢查後發現已造成第1節腰椎塌掉的壓迫性骨折，腰椎骨密度是負3.8、大腿骨密度是負3.0，除了緊急進行腰椎骨折手術，同時要求老婦加強進行骨質補充改善骨鬆。

骨質疏鬆「預防勝於治療」

梁峻銘院長也分享臨床上為病患進行關節置換手術前，會相當在意骨質密度，若置換手術成功，卻因骨質疏鬆而可能導致未來5至10年產生鬆動導致手術失敗。因此，骨密度如同地基，通常會要求病患開刀前，必須積極補充骨質和訓練肌肉強健，且需半年定期追蹤，才能降低術後再次骨折機率及使用更長久。

梁峻銘院長強調，抽菸、喝酒或每天3杯以上重度咖啡 飲用者，都應留意骨鬆問題；坊間鈣片種類多元，建議民眾應尋求醫師指示正確服用，避免有其他疾病產生副作用；運動訓練也應尋求專業醫療人員和教練指導較安全。如果發現自己或家人駝背、身高縮水時，應前往骨科、泌尿科、風濕免疫科或家醫科都可以看診進行檢查是否有骨質疏鬆症。

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