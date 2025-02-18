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小孩尿床常見4類原因 ​7歲還發生應就醫確認原因

賴昀岫
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小兒科醫師指出溫差、環境、飲食等，以及其他病因性原因，都可能導致孩子尿床；示意圖。（本報資料照片）
小兒科醫師指出溫差、環境、飲食等，以及其他病因性原因，都可能導致孩子尿床；示意圖。（本報資料照片）

小朋友尿床先別罵。小兒科醫師指出，光是季節變化造成的溫度差異，就容易讓小朋友尿床或尿急，這類季節性膀胱過動通常2至4周會恢復，但也要留意是否因環境改變、飲食問題，或者泌尿道感染、構造異常等病因性4原因，甚至可能是兒童型糖尿病，如7歲以後還會尿床，就要就醫進一步確認原因。

開業小兒科醫師麥建方說，季節變換容易尿床，有些則會以尿急表現，這種「季節性膀胱過動」通常不用太緊張，約2至4周就會慢慢恢復正常，冬季光是溫度差異就容易讓小朋友尿床，有些老人家晚間也需要起床上廁所，其餘如剛換學校或班級導致緊張、飲食問題，或者泌尿道感染、構造異常、代謝異常等病因性原因，需要進一步確認。

麥建方表示，如果是單純晚上容易尿床，就避免睡前喝太多水，或含水量多的奶類、稀飯等；如白天也30分鐘跑一次廁所、每次尿一點點，驗尿又沒問題，就避免攝取過多刺激膀胱或料尿的飲食，如紅茶、綠茶、可樂等含咖啡因的品項，因為容易刺激腦部，過往吃過特定水果導致頻尿的，也要特別注意。

麥建方提醒，小小孩到3、4歲要戒尿布都還來得及，但學齡前就希望避免繼續尿床，通常在5至7歲會比較積極介入，能控制大小便對小孩的自信心很重要，如果到小學還會尿床的話，未來和同學互動就可能有社交問題，如果到小學還需要包尿布就希望就醫，檢視是否因大腦不成熟，導致抗利尿激素夜間不足，或反覆泌尿道感染、泌尿系統構造畸形等問題。

7歲以後還會尿床，麥建方也提醒家長要注意，孩子排尿時有沒有其他狀況，例如疼痛或尿液顏色改變、睡覺容易嚴重打鼾、白天也出現嚴重頻尿或莫名腹痛等，以白天頻尿來看，除了每20至30分鐘想尿一次，但尿量很少的膀胱過動外，也可能是兒童型糖尿病，導致頻尿且尿多、容易口渴等症狀。

麥建方進一步指出，腹痛除尿道發炎外，還可能是糖尿病引起的糖尿病酮酸中毒（DKA），引發小孩的腹痛，這些都需要鑑別診斷，尤其兒童型糖尿病，很多都是以DKA來表現，會導致孩子吃多、喝多、尿多卻不斷變瘦，並伴隨莫名腹痛或精神不佳，雖然是極端案例，仍提醒家長要注意。

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