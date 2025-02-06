天冷感冒高危險期 做好「口鼻保暖」 提升鼻腔免疫力

做好口鼻保暖，避免鼻黏膜接觸到冷空氣，以減少過敏發生的機會，也提升鼻黏膜免疫力，進而預防感冒。（圖／AI生成）

天氣冷颼颼，近期呼吸道病毒活躍，進入感冒流行的高危險期，醫師提醒，務必提高警覺，讓自己健康度過感冒的高峰期。

台灣開業小兒科診所院長柳雱邁指出，天冷時人體的確容易遭到感冒病毒或是流感 病毒侵襲，兩者傳染途徑都是經由飛沫與接觸傳染，傳播速度相當快，若感冒病人處在低溫 環境時，其體內的病毒毒性及傳染力都會增加。

常見的感冒是指有上呼吸道症狀的疾病，包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，很少會發燒、全身倦怠等不舒服；流感則是由流感病毒所引起的急性呼吸道疾病，患者會出現全身性症狀，包括發燒、頭痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉等。

感冒與否也跟個人免疫系統強弱有關。柳雱邁表示，天冷時鼻黏膜因為接觸到冷空氣，鼻腔血管收縮下，會讓鼻黏膜分泌鼻黏液的功能受到影響，彷彿人體的免疫大軍無法及時抵達現場作戰。他解釋，鼻黏膜是靠細胞外囊泡吸附外來入侵的病毒，避免病毒攻擊其他細胞，是鼻腔免疫功能的第一道防線，但因只要細胞外囊泡分泌減少，就會讓免疫功能下降。

常過敏 免疫系統兩頭燒

人體免疫系統可分為兩支軍隊，一個是處理過敏問題，另一個負責處理外來病毒入侵。柳雱邁指出，當兵力部署在過敏的時候，抵抗外來病毒侵犯的能力就會弱化。

常過敏的人，免疫系統蠟燭兩頭燒，感冒會比較嚴重，或是病程較久；反之，若患者沒有過敏威脅要處理時，免疫系統兵力較為充沛，外來入侵病毒無法長驅直入，較不容易感冒。

很多小朋友出現打噴嚏、流鼻水、鼻子癢等症狀時，讓不少家長無法分辨孩子究竟是過敏還是感冒了。柳雱邁說，其實往往一開始可能是過敏，但因為沒有得到妥善處理照顧，導致免疫功能下降，因此感冒病毒入侵引起感冒。

面對感冒病毒的威脅，柳雱邁提醒民眾，務必要做好「口鼻保暖」，避免鼻黏膜接觸到冷空氣，以減少過敏發生的機會，也提升鼻黏膜免疫力 ，進而預防感冒。

肺阻塞、氣喘患者要注意

柳雱邁說，一般感冒多為發燒、咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀，不會直接攻擊心臟，但感冒也可能引發全身性發炎反應，影響心血管功能，如血壓上升、心搏過快等，會增加心臟負擔。若是感冒合併心肌炎，則可能攻擊心肌組織，嚴重會導致心臟衰竭。

此外，若是慢性肺阻塞病人（COPD）或是氣喘患者，一旦感冒，相關症狀恐怕會惡化。柳雱邁提醒，有相關病史者要留意保護口鼻，避免引起併發症。