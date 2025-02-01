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蜂窩可食且營養佳 但這類人少吃為妙

編譯潘勛／即時報導
蜂窩理論上人人可吃且營養不錯，但專家指出小嬰兒及患有糖尿病等症狀的人別吃。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@solod_sha）
蜂窩理論上人人可吃且營養不錯，但專家指出小嬰兒及患有糖尿病等症狀的人別吃。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@solod_sha）

蜂窩理論上人人可食，而且營養不錯，但專家指出對花粉過敏的人、一定年紀以下的兒童、糖尿病及限制糖量攝取的人別吃。

許多人家中的食物櫥櫃裡都擺有一罐蜂蜜，但真有人吃蜂窩嗎？蜂窩是由蜂蠟組成的八角形結構物，蜜蜂住在裡頭貯存其蜂蜜。有一派人推崇說，蜂窩加進飲食中很營養，也很可口。

今日美國報(USA TODAY)報導，營養師薛爾碧‧波爾斯(Shelley Balls)表示，有些人想吃甜點，但不想攝取到加工、精煉糖類，那麼可以吃蜂窩，蜂窩提供嚼感、帶蠟，是甜又有花香的食品。

但不是人人都適合吃蜂窩。營養學專家指出幾點，讓想嘗試的人自行評估。

營養學家指出，蜂窩提供一些健康益處，包括抗氧化劑、酶類及多酚(polyphenols)等養分，研究指出多酚與降低癌症之類的疾病有關。

基本上，人類可以吃蜂窩，只是專家警告並非人人都可以吃。營養學者崔絲塔‧貝斯特(Trista Best) 指出，對花粉或其他蜜蜂製品過敏的人，該避免食用蜂窩。

一歲以下的幼兒不應餵食蜂窩或蜂蜜，不管有無殺菌，原因在可能讓嬰兒肉毒桿菌中毒。波爾斯表示，嬰兒食用到一種特定細菌會得病，有時會存在蜂蜜裡，雖說罕見，但萬一碰上了會很嚴重。

另外，雖說蜂窩提供一些健康好處，但高糖含量對患有糖尿病，以及必須控制糖量疾病的人，還是盡可能避免食用。

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