我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

每2天洗一次水壺 避免口瓶細菌孳生

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師建議每兩天清潔一次水壺。(圖/123RF)
醫師建議每兩天清潔一次水壺。(圖/123RF)

很多人會自備水壺、水瓶，醫生建議，水瓶若沒有適當清潔，喝入口中的不只是水，恐還有更多細菌，因此建議水瓶應每兩天以清潔皂液、熱水和水瓶刷清洗一次，洗後還要放置到完全乾燥，避免瓶內細菌孳生，越喝身體越不健康。

紐約郵報（New York Post）報導，維吉尼亞州的家庭醫生辛格（Jason Singh）在TikTok影片說，很多人不常清洗自己的硬殼水瓶，或是每次都只是快速沖洗就了事，但這都是不對的。

辛格說，水壺沒有適當清潔時，每喝一口水就不只是喝水，而是在進行「微生物交流」，也就是口腔中的鏈球菌和其他革蘭氏陽性（Gram-positive）微生物和水瓶中的微生物相互交換。

研究指出，微生物能在48小時內，在如水瓶的物體表面形成菌膜（biofilm）；細菌會製造保護層並孳生，形成一個複雜的社群供其交流及擴散。

報導指出，細菌種類會決定菌膜的好壞，研究人員將65%至80%的人體感染歸因於菌膜，特別是在導管、心臟起搏器和心臟瓣膜上的菌膜。

辛格說，這就是為什麼他建議要定期清洗水壺，他認為應每兩天以皂液、熱水和水瓶刷清潔水壺，清洗後放置完全乾燥，以此破壞水壺內的細菌群落。

伯明翰阿拉巴馬大學的生物學家則認為，若水壺每天都使用，則應每天清洗，或是至少每周清潔一次，他們建議用熱水和洗碗精清洗水瓶內外，徹底清潔每個細菌可能躲藏的死角，再以清水沖洗，清洗後一定要讓瓶子徹底乾燥。

維吉尼亞州的家庭醫師辛格建議每兩天清潔一次水壺。(取材自TikTok)
維吉尼亞州的家庭醫師辛格建議每兩天清潔一次水壺。(取材自TikTok)

維吉尼亞州 TikTok

上一則

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

下一則

研究：塑膠微粒汙染人腦 數十年來濃度漸高

延伸閱讀

不是馬斯克 傳白宮研議由甲骨文接手TikTok

不是馬斯克 傳白宮研議由甲骨文接手TikTok
英科技大臣憂TikTok操弄認知 但「傳統媒體也有偏見」

英科技大臣憂TikTok操弄認知 但「傳統媒體也有偏見」
川普要TikTok出讓50%股份 中國商務部：多聽民眾呼聲

川普要TikTok出讓50%股份 中國商務部：多聽民眾呼聲
川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

熱門新聞

2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。圖為東京原宿竹下通。(歐新社)

日本流感現況曝 感染科醫師：回國4天內是關鍵

2025-02-02 22:06
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發民眾對流感重症的重視。示意圖。（本報資料照片）

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

2025-02-03 20:00
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。（取材自Instagram）

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

2025-02-03 05:06
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？