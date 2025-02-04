每2天洗一次水壺 避免口瓶細菌孳生

醫師建議每兩天清潔一次水壺。(圖/123RF)

很多人會自備水壺、水瓶，醫生建議，水瓶若沒有適當清潔，喝入口中的不只是水，恐還有更多細菌，因此建議水瓶應每兩天以清潔皂液、熱水和水瓶刷清洗一次，洗後還要放置到完全乾燥，避免瓶內細菌孳生，越喝身體越不健康。

紐約郵報（New York Post）報導，維吉尼亞州 的家庭醫生辛格（Jason Singh）在TikTok 影片說，很多人不常清洗自己的硬殼水瓶，或是每次都只是快速沖洗就了事，但這都是不對的。

辛格說，水壺沒有適當清潔時，每喝一口水就不只是喝水，而是在進行「微生物交流」，也就是口腔中的鏈球菌和其他革蘭氏陽性（Gram-positive）微生物和水瓶中的微生物相互交換。

研究指出，微生物能在48小時內，在如水瓶的物體表面形成菌膜（biofilm）；細菌會製造保護層並孳生，形成一個複雜的社群供其交流及擴散。

報導指出，細菌種類會決定菌膜的好壞，研究人員將65%至80%的人體感染歸因於菌膜，特別是在導管、心臟起搏器和心臟瓣膜上的菌膜。

辛格說，這就是為什麼他建議要定期清洗水壺，他認為應每兩天以皂液、熱水和水瓶刷清潔水壺，清洗後放置完全乾燥，以此破壞水壺內的細菌群落。