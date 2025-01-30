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單手拇指滑手機、玩電動遊戲 小心基底關節炎

萬于甄、李樹人
醫師提醒，「拇指基底關節炎」是常見的退化性關節疾病，如長期持用螢幕大、體積重的手機，又習慣以左手拇指來滑螢幕，容易引發局部關節炎；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，「拇指基底關節炎」是常見的退化性關節疾病，如長期持用螢幕大、體積重的手機，又習慣以左手拇指來滑螢幕，容易引發局部關節炎；示意圖。（圖／123RF）

拇指根部嚴重疼痛，連簡單地扭擰毛巾、拖地、騎車，這對每天忙於買菜、做家事、照顧孫子的65歲江女士來說，可是一大折磨。她就醫確診為「拇指基底關節炎」，在醫師評估下，接受手術、持續復健，大幅降低疼痛指數，又變成了快樂阿嬤。

台灣台南奇美醫院骨科部主治醫師蘇昱仲表示，「拇指基底關節炎」是常見的退化性關節疾病，主要影響拇指與腕骨間的關節，病人常因疼痛及功能受限，影響日常生活，難以執行抓握、夾取物品等基本動作。

以江女士為例，近幾個月因局部關節僵硬、伴隨卡卡的摩擦聲，影響日常生活，於是就醫檢查發現，捏、握時疼痛，且沒有力氣，疼痛指數高達9分（最高10分），X光檢查顯示，拇指基底關節退化且明顯變形，確診為拇指基底關節炎。

值得注意的是，手機已成為生活必需品，如不當使用手機，可能增加罹病風險。蘇昱仲指出，許多民眾習慣以大拇指抓握手機，滑動屏幕，往下翻頁，或玩電動遊戲時，敲打螢幕，這都將提高「拇指基底關節炎」發生率。

蘇昱仲說，觀察門診患者發現，罹病部位以左手居多，且年輕病人有增加趨勢，幾乎都與手機有關。如長期持用螢幕大、體積重的手機，又習慣以左手拇指來滑螢幕、握住手機，即容易引發局部關節炎。

在治療方面，蘇昱仲指出，目前舒緩疼痛的方法眾多，包括復健、消炎止痛藥物、局部注射、手術等，傳統手術為「大多角骨截骨術合併韌帶重建與肌腱置換術」，但是須取用病人自身韌帶，會增加術後不適。

最新一代的懸吊帶懸吊術相對簡單，不須取用自體韌帶，大幅縮短手術時間，術後恢復快，且保有傳統手術的穩定性及療效。江女士術後一個月，疼痛指數下降至1分，已恢復正常活動。

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