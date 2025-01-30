經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

放屁是正常的生理現象，但如果是在有人的場所不小心放很臭的屁，可就尷尬了。放屁當然無法避免，但其實只要多加注意吃進的食物，就可以減少放「臭屁」的機會。

屁味透露健康狀態

正常人每天都會放屁，台灣台南市安南醫院副院長、胃腸專科醫師許秉毅指出，平均每天放屁五到十次都算正常，約排出500毫升左右的氣體。而屁味是透露身體健康警訊的重要指標，正常人的屁味是帶點硫磺味，有幾種異常的氣味需特別留意，腸胃科醫師所提醒過的「危險級」屁味，不要忽視，盡快就醫檢查。

4種「危險級」屁味

1.臭水溝味：可能是因感染性腸胃炎，壞菌分解食物殘渣導致。

2.腐肉味：可能是感染阿米巴痢疾、潰瘍性大腸炎等疾病。

3.魚腥味：腸胃道出血、胃癌（惡性腫瘤 ）、胃潰瘍出血，血流經腸胃道後被細菌分解，就會飄出魚腥味。

4.血腥味：腸道有病變，例如腸道潰瘍、慢性發炎，甚至惡性腫瘤，因為腸道有傷口出血，排出來的味道可能有血腥味、也會較濃郁。

導致臭屁的前2名食物

而排氣的異常味道少數除了反映疾病之外，最常見的情況其實仍與飲食有關。一般而言，肉吃的多，屁就會比較臭。吃較多菜的人，放的屁通常沒那麼臭，不過仍有某些蔬菜會有特別的異味，如十字花科的花椰菜、高麗菜、洋蔥等，由於含有硫的成分，容易使氣體有臭味。

羅東聖母醫院肝膽腸胃科主任李惟陽指出，蛋白質多的食物吃多容易排出臭氣，但導致放臭屁的前兩名食物為「花生」和「番薯」。「乳糖不耐症」者，喝牛奶 或乳製品後，肚子發脹會連連放屁，因此患者應盡量少攝取這類食物；而攝取澱粉類、豆類食物放屁量會增加。

有「乳糖不耐症」的人，喝牛奶或乳製品肚子會發脹連連放屁，應盡量少攝取這類食物；示意圖。（圖／123RF）

如果覺得常放「臭屁」很困擾，許秉毅提醒可少吃蛋、肉類、起司、花椰菜、甘藍菜、啤酒等含有「硫化物」的食品；大蒜、洋蔥、韭菜、柚子、榴槤等味道較重的食物也要少吃，因為這些食物在經腸胃道消化代謝後，所產生的殘渣會充斥著難聞的臭味。

4種食物可減少放臭屁

想讓自己放的屁不那麼臭，又或是想改善消化的人，外媒《EatingWell》訪問營養師，建議可在餐食中加入以下四種食物、不論是直接吃或當佐料，可改善腸道健康，並有助於緩解脹氣、腹脹和便秘，減少放臭屁。

4種佐料改善「臭屁」

1. 生薑

2. 茴香籽

3. 麥麩（麥皮，即小麥籽粒的皮及其胚）

4. 富含益生菌的食物：包括優酪乳、克非爾、味噌等。