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春節大掃除 皮膚科醫師：化妝保養品出現這些狀況該丟了

中央社／台北25日電
皮膚科醫師提醒，已經過期，或有變質的化妝品、保養品都要適當丟棄，粉撲、刷具也要注意每一到二周就要清潔。（圖／123RF）
皮膚科醫師提醒，已經過期，或有變質的化妝品、保養品都要適當丟棄，粉撲、刷具也要注意每一到二周就要清潔。（圖／123RF）

過年大掃除，皮膚科醫師提醒，已經過期，或有變質的化妝品、保養品都要適當丟棄，粉撲、刷具也要注意每一到二周就要清潔；老家太久沒用的房間，也要先打掃再住，以免皮膚受害。

過年大掃除，也要同步檢查一下放很久的保養品與化妝品們，有沒有過期，發生油水分離、粉面破裂、產生異味或顏色改變等狀況，如口紅表面若「流汗」出現水珠，就要注意。

台灣林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，這些狀況，都代表化妝品與保養品可能已經發生品質改變，或有細菌、黴菌增生，不僅可能導致原本的保養、防曬等效果消失，若用在免疫力不好或有傷口的皮膚，更可能造成感染。

除了化妝品本身，上妝用的刷具、粉撲也要注意。黃毓惠說，其實這些東西至少一到二周就要清洗一次，使用太久，也要適時換新。

開業皮膚科醫師周宛儀提醒，已經開封超過一星期的試用小樣，容易曬不乾的美妝蛋，還有重複使用的粉撲，也建議要盡快丟棄換新。此外，不適合自己膚況的保養品，如對油肌來說太油的霜類產品，也可趁機斷捨離。

過年打掃、回老家也可能潛藏陷阱，周宛儀說，長期未打掃的灰塵髒污、塵蟎黴菌、寵物毛髮，都可能引起過敏、濕疹，在迎接家人遠地歸來之前，枕頭套、被單、床單都要洗過，也可用吸塵器先把床吸一遍。過敏體質者，打掃時也要佩戴口罩、手套，或請別人代勞。

黃毓惠則建議，除了可以在家裡開空氣清淨機，減少粉塵；定期清潔、不要累積到太多灰塵才打掃，也是避免過敏的一大訣竅。

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