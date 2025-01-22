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寒冬進補 四神湯溫和滋養無負擔

陳雨鑫
冬天進補，可喝「四神湯」平補暖身。（本報資料照片）
冬天進補，可喝「四神湯」平補暖身。（本報資料照片）

日前是農曆24節氣中最後一個節氣「大寒」，是一整年「最冷」的一天，許多人會在大寒前後，選擇吃鍋物或是進補幫助暖身，不過，中醫師吳明珠提醒，並不是每一個人都適合進補，若在大寒期間想進補，建議可以「平補」，例如喝四神湯，對身體較無負擔。一般人進補後若出現便祕，顯示身體太過燥熱，應調整平時吃的食材；若進補後發生腹瀉，就應讓腸胃休息。

台灣台北吳明珠中醫診所院長吳明珠說，傳統習俗上會在大寒前後進補，目的是為了在天冷的環境下，透過食補增強人體的抵抗力。但大啖羊肉爐、薑母鴨進補不是人人適用，像高血壓、高血脂、高血糖等三高患者，過度進補後血糖、血脂都可能瞬間失控，甚至造成血管快速收縮、擴張，增加心肌梗塞或腦中風的機率。

「大寒期間不建議一般民眾採高規格進補。」吳明珠指出，三高常常是無症狀，有些年輕人生活作息不正常，早已是三高患者卻不自知，經常是在過度進補後，病發其他疾病，才發現自己有三高問題。

吳明珠強調，如果進補後，隔天起床出現口乾舌燥、口苦以及便祕的症狀，顯示已經過度進補，導致身體變得燥熱，此時應暫停進補，多吃一些蔬菜水果，調節身體的狀態；如果進補後反而是出現腹瀉症狀，則顯示腸胃道變弱，又或是吃太多屬性偏涼的食物，建議應讓腸胃道休息二到三天再正常進食。

大寒期間進補的方式，吳明珠建議，最好採取「平補」方式，不要吃過度刺激的食物，可以喝含有山藥、茯苓、芡實、蓮子等食材的「四神湯」，這是一道溫和且滋養的平補湯品。

三高 便祕 中風

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