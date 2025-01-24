少吃不運動 這樣減肥後果很慘

醫師提醒，運動初學者應選擇一個「這樣我可以持續下去」的運動強度和頻率，根據自己最方便的時間來進行；示意圖。（圖／123RF）

寒冷的冬天或是逢年過節，很多人會暴飲暴食導致發胖，但眾所皆知減肥不是件簡單的事，到底要如何貫徹少吃多動的原則？日本 人氣減肥教練計太剖析關於運動在減重 裡扮演角色的迷思。

只控制飲食、不運動真的能瘦嗎？

計太表示理論上「不運動也能瘦」，但完全不推薦這樣做，「無論如何運動是必須的」。有人自認不擅長運動只靠少吃來減肥，即使脂肪減少了，但過程中肌肉也會大量流失，對骨骼產生不良影響，對未來健康沒有保障。

此外，這類人一旦發生反彈會怎麼樣？在減肥期間脂肪和肌肉都減少，而反彈期間增長的只有脂肪，這樣就形成了隱性肥胖。因此即使目標不是增肌，運動也是必須的。

運動主要分為三種：

1、拉伸運動

2、無氧運動（肌力訓練）

3、有氧運動（散步、跑步等）

計太給想要減肥的人建議，首先每天都要進行拉伸運動。肌力訓練至少每周進行兩次，每次30分鐘以上。如果還有餘力，可以再加上有氧運動（例如跑步）。一開始重點不是「做什麼運動」，而是「什麼運動可以持續做下去」，養成運動的習慣是最重要的。

抗拒運動、沒時間運動怎麼辦？

當聽到「運動」一般會聯想到散步、跑步、肌力訓練等等。如果想減肥，透過這些運動來消耗卡路里確實很重要，然而消耗熱量的動作不僅限於這些，例如購物、做飯、打掃房間，這些活動都能消耗卡路里，除了躺著睡覺的時間，所有動作都屬於日常生活中的活動。即使不進行專門的運動，也能通過增加日常活動來提升卡路里的消耗，不需要特意換上運動服去健身房，將掃除、購物等日常活動視為減肥的一部分，也是可行的

計太表示，近年因為很多人居家工作導致日常活動量減少，如果平常沒有運動習慣或不常走路，應該意識到這是一個危機，首先要試圖提高日常的活動量。

缺乏運動的人，如何培養習慣？

計太給平常沒有運動習慣、不知道該從何下手的運動初學者一些建議，能夠逐步提升的方法：原則是不要一開始就過於勉強自己，只需在現有生活中增加5%的努力，等到適應後再進一步提升，選擇一個「這樣我可以持續下去！」的運動強度和頻率。

初期：每天拉伸

每天進行簡單的拉伸運動，哪怕只花10分鐘也可以。推薦的時間點是洗澡後，堅持到拉伸成為日常習慣為止。習慣後，可以將時間延長至20分鐘。

中期：每天拉伸＋每周2次肌力訓練

當拉伸成為習慣後，可以增加簡單的肌力訓練。

後期：每天拉伸＋每周2次肌力訓練＋每周2次有氧運動

當肌力訓練也成為習慣後，再加入有氧運動。首先，每周進行兩次快速步行，每次20分鐘。可以選擇在肌力訓練後馬上進行，也可以分開安排，根據自己最方便的時間來進行。