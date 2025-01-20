對抗「三高」風險 放下白米、烏龍麵以玄米、蕎麥麵取代

專家提醒，選用蕎麥麵比烏龍麵更健康；示意圖。（圖／123RF）

現代人注重健康，而要維持健康，在飲食方面就得多下功夫。

逢年過節，一不小心就容易大魚大肉，雖然吃得豐盛，卻也容易引發高血壓 、高血脂、高血糖的「三高 」風險。為了避免吃出毛病，可以從食材方面著手，讓人吃得好又吃得安心。

根據日本 媒體「介護ポストセブン」報導，首先在主食的部分，比起吃純白米飯，不如改成「玄米」。玄米比白米有更豐富的維他命、礦物質，對於一天至少會吃一餐米飯的人，換成玄米的效果會特別顯著。由於玄米口感較硬，一開始吃不慣的人，可以嘗試先將米飯中的三分之一左右換成玄米，習慣後再慢慢加量。

蕎麥麵湯含維他命B1 可喝

此外，烏龍麵等麵條也可以換成蕎麥麵。蕎麥麵擁有更豐富的維他命B1，且維他命B1可以溶於水中，因此也很推薦喝下蕎麥麵的湯。另外肉的部分，比起牛肉、豬肉，更推薦脂肪更少的肌肉，尤其是雞腿肉或雞胸肉。不過要注意雞皮的部分脂肪較多，也最好避免。

想吃甜 用蜂蜜、甜菊替代砂糖

至於愛吃甜的話也不是不行，但最好把一般的砂糖或人工調味料，換成蜂蜜或甜菊。蜂蜜含有維他命B1、維他命B2、葉酸和鉀。甜菊則是卡路里非常低，一般市面上也找得到粉末狀的甜菊。

這兩者都可以替代砂糖，作為比較健康的甜味劑使用。