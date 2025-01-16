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氣溫驟降三高患者小心中風 2成5心肌梗塞前無症狀

記者黑中亮、林則澄
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」。（圖／大甲李綜合醫院提供）
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」。（圖／大甲李綜合醫院提供）

寒冬溫低，一名70多位男子，日前在家中無故跌倒，送醫治療後返家，沒想到，回家後行為躁動，家屬驚覺不對勁，馬上再送到醫院急診，經過詳細檢查，發現老翁中風，腦部有阻塞，安排住院治療。

台中大甲李綜合醫院神經內科醫院張峻誠表示，該患者日前在家中跌到後，家屬先送到其他醫院治療，檢查後發現腿部骨裂，沒開刀便返家休養，回家之後，患者情緒驟變，變得躁動不安，家屬馬上又把他送到醫院急診，經過核磁共振檢查，發現腦部胼胝體旁邊的血管阻塞。

張峻誠說，氣溫突然驟降讓罹患心血管疾病患者中風的機率大增，一般中風患者常見的症狀是身體半邊麻痺、無法動彈，但是這名患者卻行走導致跌到骨裂，推斷有可能是中風不自知，大甲李綜合醫院最近1個月就收治中風住院個案至少10例，提醒三高患者要多加注意。

張峻誠指出，由於罹患高血壓的患者，在冬天低溫的時候，血壓會比平時上升約10到20毫米汞柱，醫師建議「天氣驟變突然變冷，有三高的患者更要小心中風！」

另外，天冷、環境溫差過大，增加心血管疾病猝死的風險。大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，觀察非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）患者，以發生心肌梗塞為最大宗，約四分之一患者發病前並無症狀。因此提醒民眾，一旦突發胸悶、呼吸急促、冷汗等情況時，應盡速就醫。

醫學雜誌「循環」（Circulation）的一項研究顯示，天氣最熱和最冷時，容易發生中風、心臟衰竭、心律不整、冠狀動脈疾病等心血管疾病，死亡率也升高，尤其冷比熱更可怕，致死率相差4至5倍。

近期連日的低溫，全台各醫院急診室的OHCA病患增加不少。李宜恭說，歷年來急診的OHCA病患中，以心肌梗塞患者最多，其次是主動脈剝離、外傷等情況。

李宜恭表示，40歲以下患者發生OHCA原因，多是頭部、肺部等部位多重外傷或內出血，60歲以上患者則多是心肌梗塞、主動脈剝離，現在20、30歲心肌梗塞的患者也愈來愈常見。

心血管疾病呈現年輕化趨勢，李宜恭推測，可能是家族慢性病史、菸酒習慣、高油糖鹽飲食等原因所致，呼籲應導正良好的生活習慣，建議40歲以上民定期接受健康檢查，更要留意行走或運動時，如有莫名的胸悶、呼吸急促、冒冷汗等情況，應立即就醫。

李宜恭說，心肌梗塞來去皆快，往往發病前無症狀，只是突然OHCA後就與世長辭，即便急診室的醫護積極搶救，也很難將人從鬼門關前拉回來，因此平時做好預防，如有高血壓、高血糖、高血脂的患者應定期監測數值，勝過發病後的任何一種治療方式。

大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，天氣寒冷、環境溫差過大，有可能增加心血管疾病猝...
大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，天氣寒冷、環境溫差過大，有可能增加心血管疾病猝死風險，其中OHCA以心肌梗塞為最大宗，約有4分之1患者發病前無症狀；示意圖。（本報資料照片）
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風...
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」。（圖／大甲李綜合醫院提供）
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風...
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」。（圖／大甲李綜合醫院提供）

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