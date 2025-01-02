「小寒」將至 中醫師推「益氣薑棗茶」補充陽氣禦寒

中醫師劉宗昇指出，「小寒」是冬季倒數第二個節氣，代表開始進入寒冷的日子，身體容易因為環境變化生病。（本報資料照片）

民眾參與完跨年 活動後，準備好迎接國曆新年的第一個節氣「小寒」了嗎？中醫師劉宗昇指出，「小寒」是冬季倒數第二個節氣，代表開始進入寒冷的日子，身體容易因為環境變化生病，可選補腎、脾與暖胃的食材進補，也宜自製「益氣薑棗茶」促進人體循環及禦寒。

本周日是冬天倒數第二個節氣「小寒」，古人云「冷氣積久而為寒，小者未至於極也」。劉宗昇解釋，此時的天氣已經很寒冷，但還未到氣溫最低的時候，因此稱做「小寒」，而從「冬至」到「小寒」、「大寒」之間，由於氣溫劇烈下降，依中醫的理論，寒為陰邪，最容易傷人體陽氣，所以此時身體的陽氣較為虛弱、陰氣相對旺盛，若人體抵抗力下降，容易受到風寒而出現傷風感冒、咳嗽、鼻敏感等上呼吸道相關的症狀。

劉宗昇指出，寒邪也具有凝滯的特性，寒凝氣滯則血停，可導致人體氣血運行不暢，容易出現手腳冰冷，若為心血管與腦血管疾病的患者，病情可能惡化，急診病患也會增多，此時應早睡晚起，增加居室時間，減少暴露在寒冷環境的機會，要從行為上適應環境及氣候，尤其適用於老年、幼弱、久病等生機薄弱的人。

針對飲食，劉宗昇建議，可選補腎、脾與暖胃的食材，其中補腎的食材包括鹿茸、益智仁、補骨脂、韭菜子、菟絲子、肉蓯蓉等；補脾的食材包括胡桃仁、腰果等、黑芝麻；暖胃的食材包括生薑、乾薑、肉桂、小茴香、八角等。他提醒，冬季食補過於溫燥會助熱上火而傷耗津液，因此要搭配些養陰及生津的蔬果類，如木耳、紫菜、菇類、奇異果、葡萄、番茄等。

民眾也可自製「益氣薑棗茶」，其中西洋參有益氣生津且不易上火，生薑、紅棗可暖胃、暖身及助陽氣，龍眼肉補血安神。雖然此茶飲有助於促進人體循環及禦寒，但有喉嚨痛、口舌瘡及發燒感冒的人不宜飲用。

小寒養生茶飲推薦「益氣薑棗茶」

1.藥材：西洋參3錢、生薑2小片、紅棗3顆、龍眼肉1錢。

2.煮法：用500ml的水量，小火煮沸即可。