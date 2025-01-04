我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

消除內臟脂肪 立刻改掉久坐習慣 4技巧更有效率達標

元氣網
醫師提醒，內臟脂肪位於腹部肌肉後方，圍繞著胃、肝臟、腸道和其他器官，每次進行散步、跳舞或瑜伽等運動10到15分鐘，都能燃燒內臟脂肪；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，內臟脂肪位於腹部肌肉後方，圍繞著胃、肝臟、腸道和其他器官，每次進行散步、跳舞或瑜伽等運動10到15分鐘，都能燃燒內臟脂肪；示意圖。（圖／123RF）

腹部脂肪不只和肥胖有關，對健康更是影響深遠。然而，過多的內臟脂肪可能會導致糖尿病、心臟病中風。如果想減少腹部脂肪並改善健康，久坐是必須立刻改掉的習慣。因為多數人坐著的時間太多，並且未達成每周至少進行150分鐘活動的運動指引建議。

腹部逐漸隆起是內臟脂肪最明顯徵兆，但這也可能表示是皮下脂肪。有些研究顯示，如果你有啤酒肚，或是比起梨形更像蘋果形身材，那麼可能擁有更多的內臟脂肪。

增加身體活動可能是阻止由過多體脂引發的疾病進展的最佳方法之一。運動還能促進脂肪代謝並調節胰島素濃度，幫助身體更有效地燃燒儲存的脂肪。

從小處著手

你不需要跑馬拉松才能減少內臟脂肪，若你是剛開始進行規律運動的人，可以從喜歡的活動開始，像是散步、跳舞或瑜伽，每次10到15分鐘。

或者，在一天之中以不同方式讓運動融入生活，例如選擇走樓梯而不是搭電梯、停車停遠一點，這樣能增加一天的步數。

找同伴一起

專家表示，養成習慣的最佳方式是每天重複，直到它變得像刷牙一樣正常。因此，和朋友一起合作，可以讓運動習慣更容易堅持下去。

設定計時器

設置提醒，每30到60分鐘起身伸展或走動幾分鐘，這樣可以打斷長時間的坐著，並幫助促進血液循環和肌肉活動。

肌力訓練和有氧運動

肌力訓練是抵抗內臟脂肪最佳方式之一，目標是每周進行一到兩次肌力訓練，專注於主要肌群，以增強力量。不過，肌力訓練並不是燃燒內臟脂肪的唯一方法，有研究發現，每周三次有氧運動或間歇運動也能有效減少腹部脂肪。

心臟病 中風 馬拉松

上一則

新研究：腸胃癌年輕化 恐與這兩件事有關

延伸閱讀

養生／定期量腰圍+168斷食法… 減少慢性病   

養生／定期量腰圍+168斷食法… 減少慢性病   
養生／減重防慢性病 多喝水助代謝+211法則飲食均衡

養生／減重防慢性病 多喝水助代謝+211法則飲食均衡
養生／聰明吃、健康動… 3招提早存好骨本

養生／聰明吃、健康動… 3招提早存好骨本
「美到骨子裡」56歲蕭薔驚吐骨齡僅28歲 親吐祕訣

「美到骨子裡」56歲蕭薔驚吐骨齡僅28歲 親吐祕訣

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
年輕人罹患腸胃癌病例增加，研究指出可能與飲食有關。圖為堪薩斯州展示新鮮食物與加工食品的比較。(美聯社)

新研究：腸胃癌年輕化 恐與這兩件事有關

2025-01-03 20:21
柑橘類常被認為是涼性食物，不少人會認為生病應該避免，小兒科醫師李尚謙發文說真相。示意圖。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

感冒吃柑橘「太涼」？醫揭真相 再推5食物能促進免疫力

2024-12-26 19:56
醫師提醒，喝豆漿有調節血脂和控制血糖等好處，但腸胃不好、腎功能不好的人都要少喝。；示意圖。（圖／123RF）

喝豆漿好處多 除了腸胃差 這3種人也要少喝

2024-12-30 01:05
麵龜的紅色外皮如果是用人工色素染色，最好不要吃。（本報資料照片）

5大染色食物 不小心恐吃掉健康

2025-01-03 01:00
綠茶、烏龍茶與紅茶都對健康有益處， 醫師提醒，喝茶過量可能引起失眠、焦慮，空腹喝茶則可能刺激腸胃道，引起不適；示意圖。（圖／123RF）

3種茶這樣喝才聰明 減脂還能降膽固醇

2025-01-03 01:00

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣