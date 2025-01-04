消除內臟脂肪 立刻改掉久坐習慣 4技巧更有效率達標

醫師提醒，內臟脂肪位於腹部肌肉後方，圍繞著胃、肝臟、腸道和其他器官，每次進行散步、跳舞或瑜伽等運動10到15分鐘，都能燃燒內臟脂肪；示意圖。（圖／123RF）

腹部脂肪不只和肥胖有關，對健康更是影響深遠。然而，過多的內臟脂肪可能會導致糖尿病、心臟病 和中風 。如果想減少腹部脂肪並改善健康，久坐是必須立刻改掉的習慣。因為多數人坐著的時間太多，並且未達成每周至少進行150分鐘活動的運動指引建議。

腹部逐漸隆起是內臟脂肪最明顯徵兆，但這也可能表示是皮下脂肪。有些研究顯示，如果你有啤酒肚，或是比起梨形更像蘋果形身材，那麼可能擁有更多的內臟脂肪。

增加身體活動可能是阻止由過多體脂引發的疾病進展的最佳方法之一。運動還能促進脂肪代謝並調節胰島素濃度，幫助身體更有效地燃燒儲存的脂肪。

從小處著手

你不需要跑馬拉松 才能減少內臟脂肪，若你是剛開始進行規律運動的人，可以從喜歡的活動開始，像是散步、跳舞或瑜伽，每次10到15分鐘。

或者，在一天之中以不同方式讓運動融入生活，例如選擇走樓梯而不是搭電梯、停車停遠一點，這樣能增加一天的步數。

找同伴一起

專家表示，養成習慣的最佳方式是每天重複，直到它變得像刷牙一樣正常。因此，和朋友一起合作，可以讓運動習慣更容易堅持下去。

設定計時器

設置提醒，每30到60分鐘起身伸展或走動幾分鐘，這樣可以打斷長時間的坐著，並幫助促進血液循環和肌肉活動。

肌力訓練和有氧運動

肌力訓練是抵抗內臟脂肪最佳方式之一，目標是每周進行一到兩次肌力訓練，專注於主要肌群，以增強力量。不過，肌力訓練並不是燃燒內臟脂肪的唯一方法，有研究發現，每周三次有氧運動或間歇運動也能有效減少腹部脂肪。