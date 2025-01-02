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全穀雜糧比白米飯更健康 1天至少要有1餐吃它

郭政芬、趙容萱、廖靜清
地瓜、燕麥、小米、南瓜等未精緻雜糧，可與全穀類共煮，增加口感變化。（圖／123RF）
地瓜、燕麥、小米、南瓜等未精緻雜糧，可與全穀類共煮，增加口感變化。（圖／123RF）

當民眾在挑選主食時，往往以白米飯、白麵條為優先選擇，但其實比起這些食物，「全穀雜糧類」的營養價值更高，含有豐富的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等營養素。鼓勵民眾用未精製全穀雜糧取代部分白米飯，營養素更為豐富。

Q：如何在一日三餐加入未精製的全穀雜糧？

建議每日主食應有1/3以上包含全穀及未精製雜糧，一天三餐主食中，至少有一餐吃全穀及未精製雜糧。

根據台灣衛福部國民健康署「我的餐盤」均衡飲食建議──飯跟蔬菜一樣多，也就是每餐的全穀雜糧份量略大於一顆拳頭，成年男性約一碗，成年女性約半碗至3/4碗，且其中建議至少要有1/3（約比1/3個拳頭多一點）來自全穀及未精製雜糧。

此外，也可利用一些食材的特性，與糙米一起烹煮，讓口感更有變化，如地瓜、燕麥、小米、南瓜、芋頭、玉米、紫米等。這些未精緻的雜糧類，含有豐富的膳食纖維，可將這些食材與其他五大類食物相互搭配，來達到均衡飲食，如地瓜粥、南瓜濃湯、芋頭米粉、玉米炒蛋、紅豆紫米粥等。

此外，若想要更了解食物的營養成分，可上台灣食藥署製作的網站「食品營養成分資料庫」，有助於了解食物的組成，吃得更加健康營養。

Q：把白米換糙米、白吐司換全麥吐司，就算是吃全穀？

一般人吃全穀，就是把白米換糙米、白吐司換全麥吐司，事實上全穀雜糧類還有很多選擇，陳宛伶說明，全穀類食物不是只有燕麥、小麥、小米、藜麥等，根莖類食物如地瓜、南瓜、山藥，或乾豆類如紅豆、綠豆、皇帝豆等，都是非常好的全穀雜糧類，民眾可多加攝取。

Q：五穀米、十穀米，種類愈多愈好嗎？

食物有不同的營養素，相異的食物帶來的營養價值就不同，從此立場來看，這些食物間有互補作用，因此，食用愈多且不同種類的穀物，營養素的攝取會更全面。

Q：哪些人要少吃或不適合吃全穀類？

1.五穀雜糧內含有磷等物質，會加重代謝負擔，腎臟病患者不建議食用。

2.糖尿病人要控制澱粉攝取，即使吃五穀雜糧較健康，也要控制份量。

3.腸胃功能不好的人，食用過量恐造成脹氣。

Q：全穀物如糙米保有較多麩皮，需考慮農藥殘留問題嗎？

為保障民眾飲食安全，台灣食藥署針對米類訂有農藥殘留容許量、重金屬限量及真菌毒素限量等標準，也可看產品是否符合SGS農藥殘留檢驗報告。

全穀物雜糧類保存方式

根莖類：

如地瓜、馬鈴薯、南瓜、蓮藕、芋頭等，保存前不用特別清洗，建議放在避開日曬、乾燥的環境下，避免潮濕發芽，室溫可保存幾天至數周。

米：

多選擇小包裝或真空包裝為優先，並存放在陰涼避光處，開封後可放於冰箱中冷藏低溫儲藏，以避免米蟲的生長，並建議在有效期限內食用完畢。

雜糧類：

如紅豆、綠豆、薏仁等，建議選擇完整包裝且需注意包裝是否破損。拆開密封包裝後，建議置於密閉容器中，減少與空氣、水氣的接觸，並且存放於陰涼的環境。

如遇到夏天氣溫及濕度高時，也可將全穀雜糧放入冰箱冷藏保存（如馬鈴薯約保存於7℃較不易發芽），低溫可以抑制植物發芽及黴菌的生長，既防止食物中毒，也延長了保存期限。

低溫 小米

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