我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

貼布緩解痠痛 遠離熱源、避免過敏…6招減少副作用

柯雅齡／衛福部胸腔病院藥劑科藥師
氣溫下降，許多人身體痠痛，可考慮使用外用貼布緩解不適。（圖／123RF）
氣溫下降，許多人身體痠痛，可考慮使用外用貼布緩解不適。（圖／123RF）

冬天氣溫下降，許多人的身體出現痠痛，因氣溫下降會導致血管收縮影響循環，且交感神經活化使得身體對於外來刺激更加敏感，受傷的軟組織、關節會因為血液循環不好，一旦天氣變冷，痠痛症狀就會加劇。

針對疼痛的部位，除了可口服止痛消炎藥物治療，並可考慮熱敷來增加肌肉及關節的血液循環，以加速排除身體中的代謝廢物。此外，也可考慮使用外用貼布，舒緩局部不適，相較於口服藥物則具有降低全身性不良反應的風險。

常見使用外用貼布的副作用，多為皮膚黏貼處出現搔癢、起疹、發紅等輕微症狀，少數特殊體質或使用不當的情形，則可能出現罕見但嚴重的皮膚過敏或灼傷。在黏有外用貼布的部位應遠離熱源，洗熱水澡、泡溫泉、洗蒸氣浴前，應先移除外用貼布，洗完後應等皮膚溫度回復、乾燥後再行黏貼外用貼布。

民眾可能也會使用暖暖包、熱水袋、電毯等加熱設施來保暖，以達到促進血液循環降低痠痛的效果，但應記得避免與外用貼布同時使用，以免增加灼傷的風險與影響藥物的吸收。

外用貼布使用撇步

1、使用前，應諮詢醫師或藥師並告知自身病史、用藥狀況、過敏史，並了解外用貼布正確使用方式。

2、在使用時先清潔皮膚，貼布應平貼於完整、乾燥的皮膚表面，避開傷口、黏膜處，以免傷口感染及刺激。一般貼布藥效約維持六小時，應定時移除貼布，讓皮膚適當透氣。

3、黏有貼布的部位應遠離熱源，並避免使用繃帶纏繞加壓，因接近熱源皮膚溫度較高、大面積或長時間使用時，會增加藥品吸收，可能提升藥物不良反應的風險。

4、如有黏貼外用貼布時，身體檢查前應先諮詢醫療人員，部分貼布材質含金屬成分，進行磁振造影檢查(MRI)前須移除貼布，避免造成皮膚灼傷。

5、裝有植入式心律去顫器(ICD)患者，需注意貼布不宜黏貼於去顫器上的皮膚，避免造成皮膚灼傷。

6、使用貼布後發生過敏，若為輕微發疹、過敏，先移除貼布觀察皮膚外觀，若無破皮可用清水或生理食鹽水清潔患部，有破皮則使用生理食鹽水適當清潔，避免誘發過敏，如有水泡不宜刺破，可輕覆紗布保護，保持皮膚透氣乾爽，可適當塗抹保濕修護乳液加速皮膚復元。亦可採局部冰敷來減緩症狀，但不宜超過15分鐘避免凍傷。

關節

上一則

價格太貴 減肥藥拒保潮讓胖子很焦慮

延伸閱讀

驅寒別靠喝酒 營養師分享「6食材」：暖心又暖身

驅寒別靠喝酒 營養師分享「6食材」：暖心又暖身
吃香蕉有助提升男人「性福」？醫提醒4類人不適合

吃香蕉有助提升男人「性福」？醫提醒4類人不適合
血液循環變差誘發炎…天變冷關節就痛 5招緩解膝蓋不適

血液循環變差誘發炎…天變冷關節就痛 5招緩解膝蓋不適
鼻過敏或感冒？ 醫師教你從鼻涕顏色區分

鼻過敏或感冒？ 醫師教你從鼻涕顏色區分

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
網友好奇日本和台灣都是米食、麵食為主食，為何日本人糖尿病比例比台灣少？示意圖／Ingimage

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

2024-12-01 15:27
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

2024-12-15 17:09
燕麥對健康有諸多好處，營養師推薦大燕麥片、鋼切燕麥，加工與添加糖最少。（圖／123RF）

超級食物燕麥吃錯反而不健康 避開4種NG選擇

2024-12-19 01:00

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他