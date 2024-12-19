我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

夜尿吃蓮子、南瓜有效？ 專家：勿信網路偏方

廖靜清
強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生兩次以上，就屬於「夜尿症」。（圖／AI生成）
強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生兩次以上，就屬於「夜尿症」。（圖／AI生成）

根據國際尿失禁防治協會定義，因強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生兩次以上，就屬於「夜尿症」。查岱龍指出，夜尿症的成因複雜，除了膀胱泌尿疾病外，也可能是其他共病的隱憂，並非單一器官運作出狀況。

據統計，近四成台灣人有夜尿困擾，卻拖了一年以上才就醫。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，網路流傳食用蓮子、南瓜、芋頭等食物，或按摩穴道可以解決夜尿問題，這些都是錯誤方式，可能加重腎臟的負擔。

查岱龍說，以台灣民眾40歲以上近四成盛行率換算，夜尿人口約720萬人。不少民眾有夜尿煩惱，第一時間卻是上網搜尋改善方法，但網路平台的錯誤訊息高達40%，提醒民眾別迷信網路偏方，應由專業泌尿專科醫師診斷，並透過合適的治療方式解決根本問題。

夜尿症主要分為「夜間多尿」與「夜間頻尿」，臨床觀察，近九成夜尿患者都屬於「夜間多尿」的情況，主要成因為腦下垂體功能退化，使大腦分泌「抗利尿激素」不足，無法正常排出體內水分。

台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩表示，隨著年紀增加，「抗利尿激素」分泌也跟著減少，導致睡眠期間產生過多的尿液，不停起床上廁所，影響睡眠品質，也提高罹患癌症、糖尿病、高血壓、心血管及腦血管疾病的風險。

蒙恩指出，許多有睡眠問題的民眾，常見主要原因為夜間排尿，只要一個晚上起床上廁所超過兩次，就應立即就醫。有些人不認為夜尿症是疾病，通常是因為頻繁起床上廁所打擾到枕邊人，或是嚴重失眠才就診，但延誤就醫，可能讓慢性病提早報到，甚至發生腦部退化疾病。

夜尿治療或緩解7招

1. 白天多運動，把身體水分排出。

2. 睡前少滑手機，藍光恐影響抗利尿激素分泌。

3. 晚餐後少吃水分多的水果，減少喝水。

4. 少吃辛辣食物或含咖啡因的飲品，易刺激膀胱。

5. 冬天排汗量較少，一天控制在1500至2000ml的水量。

6. 看診檢查評估，口服抗利尿激素藥物補充。

7. 做好慢性病控制，檢查是否有糖尿病、睡眠呼吸中止症等疾病。

癌症 失眠 咖啡

上一則

老翁家中大失血「大腸充滿黑便」 竟跟吃魚有關

延伸閱讀

舊金山周六清晨史無前例發布龍捲風警報 專家說原因

舊金山周六清晨史無前例發布龍捲風警報 專家說原因
「短命食物」吃了少活36分鐘 專家發現吃這些東西能逆轉

「短命食物」吃了少活36分鐘 專家發現吃這些東西能逆轉
半夜頻尿好困擾 泌尿醫曝四解方：青菜水果中午吃

半夜頻尿好困擾 泌尿醫曝四解方：青菜水果中午吃
翁腰酸背痛幾乎站不起來 竟是攝護腺癌轉移

翁腰酸背痛幾乎站不起來 竟是攝護腺癌轉移

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

2024-12-15 17:09
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見