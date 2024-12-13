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有糖尿病卻不自知 醫示警：多吃喝、疲勞皆警訊

記者林琮恩／台北即時報導
現代人生活壓力大、飲食不規律，40歲以下糖尿病患者人數逐年增加。飲食示意圖。（取材自pexels.com@Ali Dashti）
現代人生活壓力大、飲食不規律，40歲以下糖尿病患者人數逐年增加。飲食示意圖。（取材自pexels.com@Ali Dashti）

糖尿病年輕化，台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊表示，現代人生活壓力大、飲食不規律，40歲以下糖尿病患者人數逐年增加，但台灣高達22萬人口不清楚自己已確診糖尿病，提醒民眾提升病識感、留意「3多1少」的糖尿病警訊。

李洮俊表示，3多1少高血糖症狀包括「多吃、多喝、多尿、體重減輕」，此外，容易疲勞也是糖尿病警訊之一，而糖尿病致病原因主要是飲食不均衡，愛吃外食、愛喝手搖飲料等不良生活型態導致，如有出現前述警訊，建議盡快就醫評估。

李洮俊曾收治一名40歲男性病患，因員工健檢發現空腹血糖值高達140 mg/dl，確診糖尿病。男子工作壓力大，每天都要2杯手搖飲來緩解壓力，加上長期外食、熬夜，也缺乏運動習慣，體重已達到肥胖標準。若不積極控制血糖、管理體重，將加速胰島細胞功能衰退，也可能引發心血管共病。

國外研究顯示，8成第二型糖尿病患者，伴隨體重過重、肥胖情形。李洮俊說，過重及肥胖容易導致患者胰島素阻抗增加，較難穩定控制血糖，且根據研究，糖尿病患者一經確診，胰島素分泌功能僅剩正常人的5成，患者應及早控制血糖，維持良好生活習慣，「盡可能保留剩下的胰臟功能。」

李洮俊說，人體腸道所分泌的「腸泌素」，可促進胰島素分泌，控制血糖及體重，其功能像是對大腦傳送「飽的訊號」，糖尿病患者因腸泌素作用下降，導致胰島素分泌不足，血糖升高，「缺少腸泌素，就像手機沒網路，大腦以為還沒吃飽，導致患者吃下更多食物。」

糖尿病患者若攝取過多熱量，多餘脂肪將堆積於肝臟、胰臟造成異位脂肪沉積，也將導致胰島素阻抗，讓血糖更難控制。李洮俊說，若糖尿病患者有BMI大於27、血糖長期無法控制情況，應留意可能是體重控制不佳所致，諮詢專業醫療人員，避免陷入血糖與體重管理不佳的惡性循環。

「血糖長期居高不下，可能引發視網膜病變、腎結石、中風心血管疾病。」李洮俊表示，肥胖糖尿病患較一般患者提升11%中風風險、11%心血管疾病風險、死亡率風險則增加27%，若有效管理體重，體重減輕超過5%，即可改善血糖、血脂、血壓，5年內體重減輕超過10%患者，更可大幅降低死亡率風險。

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