南瓜低熱量、富含營養 別去籽可增進攝護腺健康

南瓜是很好的主食，其中南瓜籽更能增進攝護腺健康，建議不要去除。（本報資料照片）

南瓜除了用作萬聖節 裝置藝術，也是富含營養的食物。台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，南瓜常被民眾誤會是蔬菜類，但它其實是全穀雜糧類，卻是很好的低熱量主食，除了弄成泥狀，還可直接烤來吃，其中南瓜籽更能增進攝護腺健康，建議不要去除。

據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫顯示，100公克的南瓜中，除了水分、熱量、脂肪、蛋白質、碳水化合物、膳食纖維，還有維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素C、維生素E，與鈣、磷、鐵、鎂、鉀、鈉、鋅、銅等礦物質，及α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、果膠等植物性化學物質。

許惠玉表示，南瓜是全穀雜糧類，若當作主食熱量較低，且膳食纖維高，對想瘦身的民眾是很好的選擇，內含豐富的植物性化學物質，包括β-胡蘿蔔素，是重要的維生素A來源之一，且β-胡蘿蔔素、維生素C與E等營養素皆具抗氧化，有助於減少身體發炎反應、防癌。

許惠玉提到，南瓜也有葉黃素、玉米黃素，除了保護眼睛，還可預防老年性黃斑部病變，而鉀有助於穩定血壓、預防心血管疾病 ，但攝取過多的鉀，會對腎臟成負擔，因此糖尿病或有腎臟疾病的患者，要留意一天攝取南瓜的量。她也說，被分類在堅果類的南瓜籽，除了富含油脂，還有鎂、鋅、維生素E等營養素，可預防攝護腺病變。

想要透過飲食增進攝護腺健康，許惠玉指出，多吃蔬果攝取植物性化學物質有絕對的益處，例如番茄的茄紅素、黃豆、黑豆、青豆等大豆補充植物性蛋白，或堅果類等。

她也提到，海鮮與含Omega-3脂肪酸的肉類，包括鮪魚、鯽魚、秋刀魚，特別是魚肚、眼窩附近的肉，也有助攝護腺健康。