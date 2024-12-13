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缺B12長蕁麻疹 醫建議：多吃肉、乳製品

林則澄
現代人普遍偏好精緻飲食，攝取B群仍可能缺乏營養素，醫師建議多吃未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。示意圖。（本報資料照片）
現代人普遍偏好精緻飲食，攝取B群仍可能缺乏營養素，醫師建議多吃未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。示意圖。（本報資料照片）

40歲葉小姐由於長期工作壓力過大，除了一年以上的失眠問題，還有消化不良的困擾，近幾個月她更發現反覆長蕁麻疹，為此苦惱不已，就醫檢查才發現，體內嚴重缺乏B12。台灣家庭醫學科醫師顏佐樺表示，現代人普遍偏好精緻飲食，攝取B群仍可能缺乏營養素，建議多吃未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。

葉小姐經醫療團隊檢查後發現，體內嚴重缺乏B12是一連串健康問題的主因，除了會引起甲基化代謝機制失衡，體內的組織胺濃度過高、無法有效代謝清除，進而引發蕁麻疹。此外，甲基化失衡也會影響血清素的轉化，無法有效轉化為有助於眠效益的褪黑激素，進而干擾睡眠。

顏佐樺表示，葉小姐食量較小，偏好精緻加工食品，加上長期消化不良，也間斷服用制酸劑藥物，都讓B12的吸收率低於一般人，加上高壓的工作環境會大幅增加體內的B群消耗量，因此她即便有補充B群營養品，然而B群產品劑量未必符合個人人體需求量，不一定包含所有8種被歸類為B群的維生素。

顏佐樺說，除了B6，攝取B群維生素並沒有明確的上限，因此較不需要擔心攝取過量，反而應該擔心攝取不足的問題。有國際研究指出，所有B群維生素中以B12最容易缺乏，可能引發跟葉小姐一樣的一連串的健康問題，或影響大腦記憶、神經系統及自律神經的平衡，甚至可能導致貧血，或影響同半胱胺酸的代謝，增加心血管疾病的風險。

顏佐樺指出，雖然B12較其他易流失的B群營養素，可被人體儲存應用，但由於B12主要來自未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品，不過現代人普遍偏好精緻飲食，茹素或偏植物性飲食的人口也日益增加，仍可能有攝取相同的營養素卻仍缺乏，或以為攝取足夠，實際上卻不足的情況，因此B12不足的情況特別值得留意。

顏佐樺說，想要精準地補充B群，可運用功能醫學「維生素B群代謝評估」的檢測方式，此檢項是以尿液為檢體，檢測代謝產物在體內的濃度，更能精確地顯示長期的B群代謝狀況，避免受到短期飲食影響的誤差。

檢測 失眠 心血管疾病

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