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冬季喝四神湯平補脾胃 中醫曝 「2煮法」效果有限

記者賴昀岫／台北報導
四神湯是一款平補脾胃的藥膳，適合全家大小、不分季節食用。(本報資料照片)
四神湯是一款平補脾胃的藥膳，適合全家大小、不分季節食用。(本報資料照片)

天冷進補要注意。中醫師提醒，食補要根據個人體質，選擇適合的食材和藥膳，避免盲目進補導致不適或加重病情；感冒、感染發炎等急性症狀，即便身體狀況虛弱，當下也不適合進補，建議尋求醫師的專業評估，而民眾熟悉的四神湯，由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成，但有些商家因為口感考量等因素，會以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補的效果。 

現代人健康意識抬頭，加上飲食習慣改變，愈來愈多人開始關注，如何透過飲食維持健康，台灣明華馬光中醫師周亞錚指出，根據體質和季節選擇合適食材，更可以達到調理身體、維持健康或輔助治療的效果，冬季是進補的最佳時機，這個時期人體陽氣內斂，適合透過食補提高抵抗力。  

「虛寒則溫補，不虛則平補，燥熱則清補」，周亞錚表示，中醫將藥膳分為溫補、平補、涼補（清補）3種，在進行食補時，需根據個人體質選擇適合的食材和藥膳，避免盲目進補導致不適或加重病情，陰虛火旺者應避免過量溫性藥材，以免加重熱症；脾胃虛弱者則應慎用寒涼食材，避免影響消化功能，中醫判斷體質時會參考症狀、脈相、舌苔等多種資訊，建議民眾進補前先諮詢中醫師，避免誤判體質導致進補後身體不適。  

另外，食補也要隨著季節變化調整，周亞錚說，冬季適合溫補，春夏季則應以清補、潤補為主，並且進補應適量，因為現今社會不像以往農業社會缺乏營養，要根據自身情況調整頻率和食補總量，避免過度進補導致體內負擔，過猶不及。 

周亞錚進一步指出，孕婦、兒童、老人以及有特定疾病的族群，因體質狀態特殊或藥物使用等情況，應在醫師專業指導下再進行食補，如有感冒、感染發炎等急性症狀，即便身體狀況虛弱，當下也不適合進補，建議優先尋求醫師的專業評估。

如果不清楚要如何選擇對應的食補，也可參考以下4種常見的冬令食補清單：

※四神湯：由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成，是一款平補脾胃的藥膳，這4種藥材藥性平和，適合全家大小、不分季節食用，不過為減少藥味和提升口感，日常常見的四神湯多數以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補的效果，民眾在購買時可稍加區別。

※十全大補湯：由當歸、熟地、白芍、川芎、人參、白朮、茯苓、甘草、黃耆、肉桂、生薑、大棗組成，是一款強效的溫補氣血、滋陰升陽的藥膳，本方溫補性質強烈，適用於體質虛弱、頭暈目眩、消瘦乏力等體寒者食用，節令上較適合冬季食補，若是體質偏燥熱者則較不適合服用。

※當歸羊肉湯：由當歸、人參、黃耆、生薑、羊肉組成。羊肉具有益氣補虛、溫中暖下的功效，對於體寒怕冷、容易疲勞的人特別有益，能夠幫助驅寒暖身，增強抵抗力的特性，也在冬季相當受歡迎，但這帖食補偏溫，體質偏燥熱者不適合服用。

※養生茶飲：可用黃耆、紅棗、枸杞子組成溫和的養生茶。黃耆具有補氣固表的作用，紅棗養血安神，枸杞子補肝腎明目。本方口感甘甜，適合日常飲用，能夠增強體質、提升免疫力

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