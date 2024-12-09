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早餐「吃對時間」有助控制膽固醇 「吃對食物」更護心

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早餐並不是隨便吃就好，醫師建議起床後兩小時內吃早餐，可以吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜、地瓜、燕麥等；示意圖。（圖／123RF）
早餐並不是隨便吃就好，醫師建議起床後兩小時內吃早餐，可以吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜、地瓜、燕麥等；示意圖。（圖／123RF）

早餐無疑是一天中最重要的一餐，但什麼時間點吃早餐，有影響嗎？營養師建議不要太晚吃，盡量在起床後兩小時內吃早餐，均衡的早餐讓可以保持心臟健康，也能幫助控制膽固醇。

吃早餐好處多

吃一頓健康的早餐，可以為你開啟充滿活力的一天。研究指出，每周至少吃三次早餐的人罹患心臟病的風險顯著降低，以及降低糖尿病、高血壓、肥胖、中風等疾病的風險，而均衡的早餐內容更可以保持心臟健康、並解決高膽固醇問題。

吃什麼早餐能改善心臟健康、降低膽固醇？

但很多人早上趕上班上學，就算早餐有吃也是隨便吃。以台灣為例，民眾最常吃的前5名早餐組合都是「麵包、三明治、蛋餅」搭配「豆漿、咖啡、牛奶」，很多是容易造成精神不濟的「高碳水食物」，膳食纖維比例嚴重不足，吃了容易使血糖迅速升高，導致人感到昏昏欲睡、沒精神。

所以早餐並不是隨便吃就好。吃什麼樣的早餐內容，才能改善心臟健康、降低膽固醇？應盡量選擇富含纖維、健康脂肪和蛋白質、低添加糖含量的早餐，建議多吃植物性食物，如水果、蔬菜、堅果、種子、燕麥和全穀物等，對高膽固醇者特別有益。水果是維生素、礦物質、植物化學物質和纖維的良好來源，而全麥吐司或麥片提供B群維生素，此外，燕麥片可以降低血清膽固醇。並要避免食用高糖食品，例如甜甜圈、糕點等，吃這些會增加膽固醇的飽和脂肪。

台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘也曾在臉書粉專分享，早餐少吃三明治、麵包這類高熱量的精緻澱粉食物，早上吃「含油澱粉」會造成脂肪肝。他建議可以吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜、地瓜、燕麥等。燕麥雖然也是澱粉，但燕麥屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，食用後血糖上升慢，不像白飯和麵包容易讓人發胖。

什麼時間吃早餐較適當？一起床就要先吃早餐嗎？

但什麼時間點吃早餐比較適當？是起床後馬上吃呢，還是先喝一杯咖啡再吃早餐比較好呢？

根據「Eating Well」訪問營養師Veronica Rouse，普遍的共識是早點吃比較好，建議起床後兩小時內吃早餐，可以幫助控制膽固醇。不吃早餐的人往往在隨後的進食吃更多，若能以營養豐富的早餐開始新的一天可以抑制飢餓感，並減少吃不健康零食的可能性。

早餐並不是隨便吃就好，醫師建議起床後兩小時內吃早餐，可以吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜...
早餐並不是隨便吃就好，醫師建議起床後兩小時內吃早餐，可以吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜、地瓜、燕麥等；示意圖。（圖／123RF）

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