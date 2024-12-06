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血液循環變差誘發炎…天變冷關節就痛 5招緩解膝蓋不適

廖靜清
天氣一冷就容易關節疼痛，醫師表示最主要原因是血液循環變差，降低身體的修復能力。 （圖／123RF）
天氣一冷就容易關節疼痛，醫師表示最主要原因是血液循環變差，降低身體的修復能力。 （圖／123RF）

氣溫忽高忽低，關節感覺緊緊的、僵硬緊繃甚至腫脹，這種痠痛不單純，可能是退化性關節炎或舊傷磨損引起。骨科醫師表示，每當變天時，門診病患就會增加，約有三分之二的關節或慢性疼痛病患症狀在冬天加劇，最主要原因是血液循環變差，降低身體修復能力。

為什麼「天氣冷會膝蓋痛？」台北國泰醫院骨科醫師翁睿彥說，當氣溫降低時，血管會跟著收縮，導致血液循環變差，進而影響代謝和修復。當身體組織無法得到足夠的氧氣和營養時，就容易產生發炎疼痛。另外，陰雨潮濕的天氣會使大氣壓力增加，造成關節組織腫脹。

低溫也會降低關節內的潤滑液分泌，在走路、蹲下及進行各種運動時，關節變得更加僵硬不適，甚至發出「喀喀」聲，最後出現卡卡不順。翁睿彥指出，在了解氣溫與生理機制的作用後，可從5個面向來保健關節，延長使用年限。

一、注重保暖

翁睿彥強調，保持身體溫暖，尤其是關節部位，能有效減少天氣對關節的負面影響。除了穿著適當的保暖衣物，可利用熱敷、泡熱水澡幫助保持關節的柔軟度，減少疼痛和僵硬感，還能放鬆緊繃的肌肉，促進血液循環。

二、適度運動

很多膝蓋疼痛的人不敢運動，但其實透過運動強化肌肉、維持關節活動度，才是降低不適的好方法。可選擇散步、單車、游泳、瑜伽和瑜伽伸展等對關節低衝擊的運動，可進一步減少疼痛發生的機會。翁睿彥提醒，運動前務必充分暖身，並注意運動強度，避免過度使用引發更嚴重的關節問題。

三、充足睡眠

良好的睡眠可降低體內發炎細胞的活性，減緩關節炎的程度；反之，則會讓關節痛變得更嚴重，形成惡性循環。晚上不要喝茶、咖啡以及進行劇烈運動；睡前別滑手機，阻礙褪黑激素分泌。

四、體重控制

體重超重或肥胖，會讓身體的關節，特別是承重關節如膝關節、髖關節和腳踝部位承受更大的壓力。許多研究顯示，減少5%到10%的體重，對於減輕膝關節炎症狀、改善行動能力和減少進一步的關節損傷，都有顯著效果。

五、均衡飲食

多攝取蔬菜水果以及含鈣的食物，如果鈣質、維他命D攝取不足，易引發骨質疏鬆及肌少症。可另安排維生素D及骨質密度檢查，除了多曬太陽、多吃牛奶、起司、海帶和芝麻、菇類等，可經醫師評估是否額外補充營養品。

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