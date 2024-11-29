我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

4原因讓你入冬睡不好 營養師推薦3助眠食物助改善

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

天氣漸漸變冷，秋冬換季除了衣服要換成長袖、長褲等保暖衣物外，許多民眾也會將厚棉被拿出來，希望晚上睡覺能有個溫暖的好眠，不過有些民眾在換季時卻常遇到睡不好的情況。為什麼換季容易影響睡眠？民眾又該如何改善秋冬換季睡不好的問題呢？

為什麼換季容易影響睡眠？主要與4原因有關

每到換季，許多民眾就會出現睡不好的問題，晚上難以入睡或是半夜醒來、睡得斷斷續續，睡眠品質不佳也影響到隔天精神，讓人相當困擾。台灣營養師張語希表示，換季時睡眠容易受到影響，主要與以下4個原因有關：

1.季節交替時，氣溫忽冷忽熱，這對身體來說是一種挑戰，生理時鐘也需要重新調整。

2.天氣變化可能會影響自律神經系統，導致情緒波動增加，進而影響睡眠。

3.秋冬白天日照時間變短，可能會影響褪黑激素分泌，進一步干擾入睡時間和睡眠深度。

4.壓力、過敏反應、感冒等問題，也常會導致入睡困難、影響睡眠品質。

3好眠食物幫助改善 加上規律作息可提升睡眠品質

如果長期睡眠品質不佳，不只會影響到隔天的精神、注意力，更會進一步影響到工作、生活。此外，張語希提到，長期睡不好覺，還有可能出現焦慮、易怒等情緒表現，或是免疫系統變弱、容易感冒等身體不良反應，也有可能會影響內分泌系統，造成暴飲暴食、體重上升等。

若要改善換季睡不好的問題，飲食事實上也能提供幫助。張語希建議，民眾在換季時可以吃以下3種好眠食物，幫助生理時鐘校正回歸

1.香蕉：富含鉀、鎂，有助於肌肉放鬆、減少夜間抽筋，讓民眾可以睡得更沉。

2.核桃：含有天然的褪黑激素，可以幫助身體調整睡眠周期、提升睡眠深度。

3.燕麥：富含胺基酸、維生素B群，有助於穩定神經系統並讓身體更容易放鬆。

而除了飲食調整外，若要解決換季期間的睡眠困擾，也需要有規律的作息，另外睡前也要記得別吃太飽、別大量運動，或是喝咖啡、濃茶等刺激的物質，因為這些都有可能會影響到睡眠。

資料來源：營養師張語希

【本文授權轉載自健康醫療網

校正回歸 核桃 咖啡

上一則

妙齡女長期胃食道逆流 竟是「胸罩太緊」惹禍

延伸閱讀

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹
養生／營養師：6種冷凍蔬菜 省錢又抗發炎

養生／營養師：6種冷凍蔬菜 省錢又抗發炎
火雞大餐挑雞胸或雞腿？營養師分析優缺點

火雞大餐挑雞胸或雞腿？營養師分析優缺點
早餐喝冰奶茶拉肚子？ 營養師：與低溫、咖啡因有關

早餐喝冰奶茶拉肚子？ 營養師：與低溫、咖啡因有關

熱門新聞

牙醫師建議，食物與口腔中的細菌產生的酸性物質，反而更傷琺瑯質，建議如果可以在飯後30分鐘內清潔牙齒，是最佳的選擇。示意圖。(本報系資料照)

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

2024-11-24 10:52
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

2024-11-26 20:17
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
老人味不是每個人都會有。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mathias Reding）

過40歲「飄老人味」消不掉？ 喝1種茶有效改善

2024-11-21 19:20
營養師推五種水果保護心血管。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

2024-11-26 19:32
醫師列舉了「癌前十大警訊」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JESHOOTS.com）

不是一天形成的 醫分享癌前十大警訊「立即就醫」

2024-11-22 19:20

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先