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【食力】預防勝過治療 掌握「5大要訣」遠離糖尿病

文／編輯部
血糖異常的民眾，應定期量測血糖並追蹤，確保空腹時血糖在正常的控制範圍內（70～99mg/dL) ；示意圖。（圖／123RF）
血糖異常的民眾，應定期量測血糖並追蹤，確保空腹時血糖在正常的控制範圍內（70～99mg/dL) ；示意圖。（圖／123RF）

台灣衛生福利部國民健康署提醒民眾掌握五大控制糖尿病要訣：定期健檢、定期監測、逆轉代謝症候群、健康飲食及規律運動，能有效遠離糖尿病，民眾也可以透過國健署推廣之「科學算病館」，依據自身數據了解有無健康風險。

掌握控糖5要訣 善用篩檢顧健康

根據2019至2023年國民營養健康調查統計，20歲以上國人糖尿病盛行率為12.8%，由於糖尿病早期症狀並不明顯，許多人會因而忽略病情；國健署署長吳昭軍呼籲，透過定期的健康檢查可以有效防範症狀產生，以下為5大自我照護、檢測要訣，邀請大家一同執行守護健康：

１、定期健檢：定期各式健檢，以防止罹患5種慢性疾病（包含：冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件）的風險。

２、定期監測：若健康檢查發現有血糖異常的民眾，應定期量測血糖並追蹤，確保空腹時血糖在正常的控制範圍內(70-～99mg/dL) 。

３、逆轉代謝症候群：若是發現血糖異常且有以下任2項因子（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），即代表已有代謝症候群。可與專業醫事人員共同討論個人化危險因子管理，以有效控制代謝症候群及延緩疾病的發生。若是發現血糖異常且有腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低等任2項因子，即代表已有代謝症候群。

４、健康飲食：保持均衡飲食為主，遵循少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則，在醫事人員指導下，做好體重管理。

５、規律運動：維持每次30分鐘，每週累積150分鐘的身體活動增加代謝，如走路、慢跑、游泳、韻律體操等。

(本文授權轉載自食力)

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