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戳肛門治打嗝有效？醫師：不如深呼吸

記者廖靜清
醫師分享，「深呼吸」治打嗝非常有效，其作用為抑制橫膈膜的收縮。(本報資料照片)
醫師分享，「深呼吸」治打嗝非常有效，其作用為抑制橫膈膜的收縮。(本報資料照片)

打嗝打不停該怎麼辦？日前有益智節目分享「手指插肛門」能治打嗝，引發網友熱議及實測，並分享「真的有效」心得。台灣昕新智慧診所院長朱光恩表示，有一些治打嗝的偏方，在無害情況下試試無妨，但如果打嗝已經造成身體不適，應該就醫找出根本原因。

朱光恩說，打嗝有許多原因，包含胃食道逆流、吃太飽、吃了容易脹氣的食物、食道潰瘍，以及進食時說話導致過度換氣等。打嗝的機制是橫膈膜收縮異常，所以上述原因都會讓橫膈膜不自主地短暫抽動，進而肌肉收縮、聲帶關閉，發出「嗝」的聲音。

打嗝通常都是短暫性的生理現象，不過，有些狀況會造成連續性打嗝，例如中風、肌肉或神經受到刺激、情緒壓力等。朱光恩提醒，若是止不了打嗝，可能要靠肌肉鬆弛劑、鎮靜劑、止痛劑，甚至是抗精神病藥物來治療，讓橫膈膜不要一直持續收縮，保持在放鬆狀態。

打嗝通常很短暫，一下子就會消失，經常打嗝有可能是身體的嚴重警訊，朱光恩說，打嗝超過三天以上，一定要就醫治療，可能是疾病警訊。以肝癌來說，肝臟靠近橫膈膜的位置，腫瘤壓迫到橫膈膜時，會出現嗝不停的症狀。胃腫瘤也會引起胃擴張，肋膜癌、食道癌、胰臟癌的腫瘤大小也可能影響橫膈膜的收縮。

坊間流傳許多治打嗝的偏方，朱光恩表示，效果因人而異，關於「手指插肛門」的方法，並沒有文獻資料證實。至於網友實測後大讚有效，他認為跟按摩的原理一樣，刺激神經起到反射作用，減緩了打嗝頻率。

朱光恩分享，「深呼吸」治打嗝非常有效，放慢速度吐納使橫膈膜收縮得更深，並帶進更多的氧氣，保持均勻規律，其作用為抑制橫膈膜的收縮。日常要避免打嗝，注意吃東西細嚼慢嚥、進食時少說話、少喝碳酸飲料及少吃產氣食物，多補充好菌緩解胃部不適。

另外，有些人打嗝有屁臭，是不是憋屁所造成？朱光恩表示，屁憋著不放並不會變成呼氣吐出，而是在腸道中吸收掉了。「打嗝」跟「放屁」的原理不同，如果打嗝氣味不佳，可能是腸胃道發炎，或是食物積在胃裡發酵，讓打嗝出現腐敗的味道。

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