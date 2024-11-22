水喝太少 抗痘膠囊黏食道釀潰瘍

高雄一名女大生吃膠囊藥物水喝太少，膠囊黏食道造成潰瘍。(記者郭韋綺／翻攝)

吃膠囊型藥物，沒完全吞下肚，小心黏在食道壁造成發炎。一名22歲女子日前因胸痛、打嗝、上腹不舒服求診，醫師以內視鏡檢查出食道潰瘍，追問發現她正在接受青春痘治療口服抗生素膠囊，研判可能水喝太少導致膠囊黏在食道，開立胃乳片修復傷口，約兩周後痊癒。

收治該病患的台灣阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成表示，該病患是一名女大學生，近期為了臉上青春痘所苦，皮膚科醫師開了抗生素膠囊錠劑治療，沒想到吃了一周後，感覺胸悶疼痛不舒服，還伴隨打嗝、上腹也不舒服。

經內視鏡檢查發現，食道中段有一個不規則形狀表淺性潰瘍，是造成她不適症狀的原因，研判服藥時配水都只喝一、兩口，水得不夠，導致膠囊黏附食道壁上，造成黏膜發炎或潰瘍，開立胃乳片修復傷口。

蕭偉成說明，藥物引起的食道炎或食道潰瘍，比較常見是服用「膠囊藥」時配喝太少水造成的，特別是抗生素和止痛藥一類的膠囊藥錠劑被吞下後難以被水溶化，此時配服下的水喝太少，反而容易使膠囊黏附在食道黏膜上，進而造成胸痛、吞嚥疼痛、吞嚥困難等症狀，必須以內視鏡、胃鏡檢查作為診斷工具。

蕭偉成指出，事實上某些藥物對食道黏膜的刺激不小，無論是小孩服用藥粉，或成人、年長者服用膠囊狀藥物如抗生素、阿司匹靈、健康食品，都要記得配至少200C.C的水喝下，吞服藥物才不會卡喉嚨和食道，以免藥物黏住引起發炎潰瘍。

他建議服藥後也別立即躺平，應該暫時保持站著或坐著，好讓藥物順利到達胃裡，若服藥後出現吞嚥疼痛、胸悶胸痛等不適症狀，應盡速就醫檢查，另外為了避免食道潰瘍復發，太硬、太燙的食物就暫時別吃。

高市衛生局提醒，吃藥配白開水是最佳的選擇，勿以咖啡 、茶飲、牛奶 、柑橘類果汁或含酒精飲料替代，可能產生藥品交互作用，導致藥效增強或降低，影響代謝，增加副作用的風險。

咖啡中含有的咖啡因會與多種藥品產生交互作用；茶中含有鞣質，容易與藥物中的離子結合，茶中的茶單寧亦會干擾鐵質的吸收，影響藥效；牛奶中含有鈣、鎂、鐵等元素，會與某些藥品形成不溶性鹽類，會降低藥品吸收而影響療效，且腸衣錠類藥品若與牛奶併用，可能會導致腸衣錠提早在胃中溶解，使藥品失效。