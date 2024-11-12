早餐喝冰奶茶拉肚子？ 營養師：與低溫、咖啡因有關

針對坊間流傳「喝早餐店的冰奶茶，必拉肚子」，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提到，其實這種情況並不多見。（本報資料照片）

早餐是一天能量的來源之一，但為何坊間流傳「喝早餐店的冰奶茶，必拉肚子」？董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提到，其實這種情況並不多見，可能因素包括溫度低、內含咖啡 因，而冰塊中的「大腸桿菌」，使得刺激腸道蠕動，再者是乳糖不耐症者，攝取含牛奶 成分的飲品較易腹瀉。

不少民眾買早餐時，除了蛋餅、三明治、蘿蔔糕、麵包等主食，還會搭配一杯冰奶茶、咖啡等飲品，其中喝冰奶茶，必拉肚子的傳聞屢見不鮮，許惠玉說，由於冰奶茶的成分通常是紅茶與牛奶或奶精，由於溫度低，加上內含的咖啡因能利尿、刺激腸胃蠕動，從而增加如廁頻率。

民眾喝完冰奶茶拉肚子，可能也與飲食不潔有關係，許惠玉提到，冰塊的大腸桿菌等細菌過多時，再從人體口中進入腸道，就有可能會引起腹瀉，或有乳糖不耐症者，喝下成分含牛奶的奶茶，也會引起腸胃不適，「早餐店奶茶的牛奶含量約3分之1杯，因此不適的症狀可能不如一杯牛奶來得強烈。」

許惠玉指出，民眾喝完冰奶茶拉肚子的情況其實不常發生，個人體質的影響成分居多，因此挑選早餐飲品時，可選擇少糖或無糖、成分是紅茶與牛奶的溫奶茶為主，且因奶精是植物性油脂，不具太多營養價值，雖然不會引起乳糖不耐症者的不適，但從健康的角度來看，還是盡量避免攝取該成分。

衛福部食藥署曾指出，早餐店的冰奶茶的原料有3大關鍵，包括冰塊、奶精或鮮奶、茶水，其中製作冰奶茶水的茶葉中富含單寧酸，或稱鞣酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用常會相互影響，反而不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀。