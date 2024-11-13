北歐式健走「手持雙杖」不傷膝 70歲開始也不晚

當青天白日滿地紅國旗在波蘭天空飄揚，胡春蓮(左二)興奮也驕傲。（圖／胡春蓮提供 ）

今年8月底在波蘭貝烏哈圖夫（Bełchatów）舉行的「ONWF北歐式健走世界盃 錦標賽」，出現一位來自台灣的銀牌選手，70歲的胡春蓮從未參加過運動競賽，更沒有想過自己會站上國際賽場，靠著意志力與隊友無私的協助，贏了比賽，有了勇氣面對失去伴侶的人生，手持雙杖繼續走下去。

●驟失伴侶 登山釋放思念

胡春蓮和先生感情非常好，一起運動並接觸大自然是兩人的日常，有20多年相伴登山的經驗。一年半前驟失伴侶，她在大自然裡釋放思念，照樣爬山、涉水、觀察生態，也維持登山。當朋友幫她報名北歐式健走的波蘭之旅時，她想去看看從未去過的歐洲，且以為是朝聖之旅，只是普通健行，沒想到是國際級比賽，參賽人數歷年最多。

為了學習北歐式健走，胡春蓮透過影片並接受教練方怡堯的諮詢指導，每天上午上山鍛鍊體能，下午在學校操場練習技術。不到1個月後，她便出發。台灣ONWF在波蘭當地安排一系列賽前訓練與研習，她一度以為是團體賽，不斷提醒自己不能拖累隊伍，加倍努力，直到賽前，才發現是個人賽。

●脊椎塌陷 照樣參加活動

面對比賽，胡春蓮全力以赴，儘管遇到一些挑戰，曾被裁判糾正姿勢，但她一路勢如破竹，也可能是平時有鍛鍊，體力不錯，雖然初試啼聲，最終在70到74歲組獲得銀牌。沒有想到參與國際賽事能夠拿牌。

拿下銀牌，胡春蓮非常高興，比賽時她身上的帽子、頭巾和領巾、腰包，都是先生常用的物品。看來是她帶著先生參與，「其實是他帶領我。」她想起夫婦結伴登山20多年，先生經常對她耳提面命：「做任何運動，都要跟自己的身體對話。妳的身體適合什麼樣的動作，妳需要怎麼調整，這樣才能不讓身體成為阻力，而是轉化為動力。」

胡春蓮一路前行，也彷彿一直和先生對話，調整呼吸，用先生教導的方式前進。胡春蓮想告訴先生，自己現在雖是獨居老人 ，但心不孤單，仍然敞開心扉，積極參加各種活動。

●西藏圓夢 健走變成日常

這次參加北歐式健走，體會了生命的幽邃與壯闊。每個生命都有為難之處，她是平凡人，有脊椎塌陷還有嚴重骨鬆 ，先生把她照顧得很好，如今生活白癡頓失依靠，但這次參加健走比賽，發現自己還是有力量前行，走出人生低谷，相信自己「不是不能，而是不為」。

她也告訴想參加比賽的人，用平常心把北歐式健走變成日常生活的一部分。以前爬山時，她和先生最有共鳴的就是，「運動無法累積加總，持續才能精進。」運動不是經驗與體力累積，而是不進則退，必須不間斷持之以恆，才能精進。

今年9月14日，胡春蓮完成了西藏雪域岡仁波齊轉山圓夢之旅，參加健走比賽的練習給她好體力，手持雙杖走路讓她四肢更協調，走得更穩。她說自己會繼續手持雙杖走路，變成日常生活的一部分，把自己變得更好更健康，雖與先生天上人間，但各自安好。

●運動小辭典

北歐式健走╱Nordic Walking