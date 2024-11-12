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養生保健／老花眼突好轉先別沾沾自喜 小心白內障惡化

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醫師提醒，挑選人工水晶體前需評估患者的視力狀況，以及眼底視網膜等功能，才確保達到預期的視力效果；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，挑選人工水晶體前需評估患者的視力狀況，以及眼底視網膜等功能，才確保達到預期的視力效果；示意圖。（圖／123RF）

許多人擔心白內障手術引起併發症而遲遲不敢做手術，但實際上這些併發症發生的機率相當低。相反地，若延誤治療，過熟的白內障可能引起青光眼等併發症，導致視力惡化，嚴重者更可能失明。因此，當白內障已影響日常生活時，建議盡快到醫療院所做治療。

若嚴重影響生活 建議做手術

台灣桃園大學眼科陳彥伯主任表示，白內障是隨著年齡增加自然老化的現象，會造成視力逐漸模糊，初期的白內障可透過眼藥水延緩其惡化速度，但並無法完全治癒，因此當白內障嚴重影響生活時，建議考慮手術治療。

坊間傳聞「需等白內障成熟後再做手術」，其實並不正確，一般建議是日常生活受到影響即有手術的需求，通常矯正視力低於0.5可視為判斷的依據。

現今白內障手術採微創相對安全，可以幫助患者恢復視力，減少生活上的不便。患者仍需依個人生活需求和自身狀況評估，如果工作需要精準視力或白內障已影響日常生活，便可考慮透過手術治療，無需等待白內障成熟，因為延誤治療，反而增加手術風險。

手術另有好處 降低骨折風險

陳彥伯主任指出，若發現老花突然好轉先別急著沾沾自喜，因為有可能是白內障發展到一定程度，導致近視度數加深，抵消老花的度數，產生近距離視力突然變得清晰的現象，讓人誤以為老花度數減輕。但實際上，隨著白內障進一步惡化，不僅遠的看不楚，就連近距離也會變得模糊。

陳彥伯主任坦言，確實有些年長者因白內障導致視力模糊，特別是在夜間起床如廁，昏暗的環境會增加絆倒或跌倒的風險。跌倒造成骨折是許多長者最恐懼的問題。為了減少因視力不良而跌倒引起的骨折等風險，建議當白內障影響到視力時，就應立即尋求眼科專業醫師的診治。

青光眼患者 注意白內障上身

許多民眾擔心若未治療白內障是否會引發青光眼或視網膜疾病？陳彥伯主任說明，這確實有可能發生。因為白內障長期未治療會導致眼睛持續發炎，造成隅角閉鎖型青光眼，甚至損害視神經功能，恐影響未來手術後的視力狀況。因此，對於較嚴重的白內障患者，建議最好早點接受治療，避免併發相關眼疾。

至於已罹患青光眼、視網膜受損或黃斑部病變的病患，手術前務必詳細評估，了解本身視力狀況，才能確保手術後能達到的預期效果。

特別是青光眼患者，只要定期點藥水病情控制穩定，即使隨著年紀增長出現白內障，也可以安全進行手術；而視網膜剝離患者在玻璃體切除手術後，白內障惡化的速度會比一般人快，通在在1至2年內就有可能需要處理白內障問題，同樣的經過詳細檢查並評估，手術後並不會影響原有的眼疾，反而有助於視力提升。

白內障手術後最擔心傷口感染，陳彥伯主任提醒，除了定期點藥水預防外，也要避免眼睛接觸到生水，降低感染風險。同時平時帶上護目鏡，睡覺使用透明眼罩保護眼睛，避免用手揉壓眼球。特別是術後的1至2周，這段期間的護理至關重要，會影響術後視力的恢復，因此患者需聽從醫護人員指示做好相關照護、按時點藥，以達到理想的視力恢復。https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64662

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