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【食力】生肉熟肉一起烤 會交叉汙染嗎？

文／編輯部
生肉、熟肉可以同時烤，重要的是「烤肉夾」需明確區分，不可一支烤肉夾遍夾天下，而造成生熟食交叉汙染；示意圖。（圖／123RF）
生肉、熟肉可以同時烤，重要的是「烤肉夾」需明確區分，不可一支烤肉夾遍夾天下，而造成生熟食交叉汙染；示意圖。（圖／123RF）

朋友三五成群來到燒烤店圍桌聚餐，每個人輪流點餐，待炭火補滿，話題與烤肉立刻火熱開始。你一言、我一語，你一夾菜、我一放肉，大家唇齒相譏、生熟交叉，生肉上桌、客人自理烹調，每個人有自己偏好的享用順序，同個烤盤上注定同時存在著生熟程度不一的食材，食安危機是否就潛藏在這其中呢？

肉品營養充足、水活性高，如果不夠新鮮、儲存不當，確實容易使腐敗細菌大量滋長，並造成異味或表面出現黏膩感，吃下肚會令腸胃感到不適。不過也不用太擔心，充滿腐敗菌的肉類，變質特性容易被發覺，也難以被端上桌、很少被吃下肚。

肉品中的致病菌，則大多會存在於動物腸道、器具及其接觸的環境中，致病菌雖然很少造成肉品變質，但伴隨肉品入侵人體或產生毒素後被食用，會令人生病中毒。食物中毒病菌大多都可以因烹煮而殺死，但若生肉上帶有大量致病菌並間接汙染至熟食，便大幅增加了食安危機。

所以，生肉、熟肉不能同時烤嗎？答案其實還是可以同時烤，因為更重要的是「烤肉夾」明確區分，不可一支烤肉夾遍夾天下，造成生熟食交叉汙染，同桌人必須共同守護彼此的腸胃，說好的生肉夾取生肉、熟肉夾取熟肉，並區分烤盤上的擺放位置，盡量避免生熟食在爐上相交疊。另一重點是生肉汁，從烤架上取下食物時使用乾淨的盤子盛裝，不要再放回生肉盤，並且入口前確定食物已經烤熟，即可安心享用。

(本文授權轉載自食力)

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