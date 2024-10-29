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肥美秋蟹偏寒易腹瀉 中醫師：不建議空腹品嘗

記者萬于甄／台南即時報導
秋天是螃蟹最肥美的季節，奇美醫院主治醫師莊照宇提醒，秋蟹以中醫的角度來說屬於鹹寒屬性，若民眾體質偏寒，或是孕婦、哺乳期的媽媽等，就不建議空腹直接品嘗，避免易腹脹腹瀉。圖片為秋蟹示意圖。（聯合報系資料照片）
秋天是螃蟹最肥美的季節，奇美醫院主治醫師莊照宇提醒，秋蟹以中醫的角度來說屬於鹹寒屬性，若民眾體質偏寒，或是孕婦、哺乳期的媽媽等，就不建議空腹直接品嘗，避免易腹脹腹瀉。圖片為秋蟹示意圖。（聯合報系資料照片）

秋天是螃蟹最肥美的季節，不過品嘗時也要小心注意，台灣奇美醫院主治醫師莊照宇提醒，秋蟹以中醫的角度來說屬於鹹寒屬性，若民眾體質偏寒，或是孕婦、哺乳期的媽媽等，就不建議空腹直接品嘗，避免易腹脹腹瀉。

莊照宇表示，秋蟹是一種非常高營養價值的食材，有很優質蛋白質且脂肪含量又低，加上又有很好的微量元素，像是鈣、鋅、磷等，不過，秋蟹在中醫學上因屬於鹹寒屬性，若本身體質偏寒涼的民眾，就要注意避免食用過量或是空腹品嘗秋蟹。

坊間常說秋蟹不宜與柿子一起品嘗，莊照宇說，這是因為柿子本身含有「單寧酸」，易跟秋蟹的蛋白質結合，導致消化道副作用造成腹瀉，此外，秋蟹也不建議直接配茶喝，因茶葉本身有「鞣質」，一起搭配品嘗也易引發腹脹、腹瀉等問題。

他也建議，由於秋蟹屬性較偏涼，在品嘗秋蟹時可搭配一些紫蘇，因紫蘇在中醫上來說，可解魚毒、蟹毒及有溫胃腸的作用，或是適當搭配嫩薑或生薑等，也有溫腸胃及止嘔的效果；若民眾本身體質較偏熱，秋冬之際適當品嘗秋蟹，搭配當季清爽的蓮藕，可養陰清熱，是另類的秋冬養生餐。

奇美醫院營養科組長賴春宏提醒，一般成年人品嘗秋蟹的攝取量約6兩至半斤，不過，螃蟹本身的蟹黃富含非常豐富的飽和脂肪酸以及膽固醇，對於一些高膽固醇血症、心血管疾病、痛風或是有慢性腎臟疾病的人，都要特別注意攝取量，否則恐加重慢性疾病惡化。

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