為什麼常感冒？醫曝5大原因

輕微感冒可靠自身抵抗力逐漸痊癒，但病毒感染若引起鼻竇或喉嚨發炎等併發症，應盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

每逢秋冬感冒流行季，總有一堆人感染流感 。不過也有一些人，不只在流感旺季生病，平常就很常感冒，這些人真的是比較虛嗎？這到底是為什麼呢？

根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）家庭醫師、醫學博士Neha Vyas分析，以下五個原因，可能是造成你比別人容易感冒的兇手，而其中一些原因是可以預防的。

為什麼我比別人容易生病？

1.壓力

研究指出，慢性或長期的壓力，是人們容易生病的第一大原因。慢性壓力會降低身體抵抗疾病的能力；長期而言，也會增加罹患多種疾病的風險，包括動脈粥狀硬化或堆積導致心臟病、憂鬱症和焦慮症等精神疾病、濕疹、胃潰瘍等現有疾病顯著惡化。

2.年紀大了

年紀大比較容易生病。Vyas指出，隨著年齡的增長，人的免疫系統不再像年輕時運作良好。人無法控制自己變老，但還是可以透過適當的運動及營養補給來彌補缺失。

3. 常接觸細菌

有三種情況較可能經常接觸到細菌：一，經常搭乘大眾運輸工具或常搭飛機的人，因為擁擠的飛機、公車或地鐵很容易傳播細菌。二，如果你的社交活動較多，特別是需要經常跟人握手，你就更有可能生病。三，如果家裡有小孩，大人也會比較頻繁的感冒，多半是被抵抗力較弱的小孩生病所傳染。

4. 口腔不健康

口腔中存在許多細菌，不健康的口腔會影響整體健康，因此，要盡可能照顧好你的牙齒和牙齦，以預防口腔感染；創造更健康的口腔微生物，口腔中如有大量的有益細菌，將可以幫助你更輕鬆地抵抗病毒和有害細菌。

5.本身有自體免疫疾病

如果本身有自體免疫疾病，則可能導致你較頻繁生病。這通常是治療的結果導致，不是疾病本身。

類固醇是治療自體免疫疾病最常見的藥物，但它會使免疫系統無法充分發揮作用，因此讓你較容易生病。

6生活習慣增強免疫力

了解了上述幾項造成生病的常見原因，想要減少感冒，當然就要從導致的病因改善，才能增強免疫系統，而這得從日常養成良好的生活習慣做起。如果不幸還是生病了，則要盡可能待在家裡，別再到處趴趴走散播病毒。

1.減少壓力

2.健康的飲食

3.適度的活動

4.充足的睡眠

5.定期看牙醫，照顧口腔健康。

6.經常洗手，避免觸摸臉部，以免將細菌和病毒傳播到眼睛、鼻子和嘴巴。

感冒需不需要看醫生？

感冒到底需不需要看醫生？這是網路上經常有人在討論的議題。有人主張感冒根本不需要看醫生，甚至也不需要吃藥，就讓它自己好；但也有人說不看醫生經常只會拖到病程變嚴重，不然就是一直傳染給別人。

根據台灣衛福部「台灣e院」醫師線上回覆指出，一般輕微的感冒，大部分三至五天就會自然痊癒，許多人不必吃藥也會好。但如果有自體免疫不足、免疫力較弱、過度疲勞、具有慢性疾病等這些因素，就可能演變成嚴重的併發症 ，例如肺炎。所以感冒要不要去看醫生，得視自身的情況考量，沒有一體適用的標準答案。

此外，如是感染流感病毒，因其症狀較複雜及嚴重，傳染力也較高，建議還是要去看醫生。

一般是建議，輕微的感冒是可以靠自身抵抗力逐漸痊癒，但若因自體免疫不足，病毒感染到其他器官引起喉嚨發炎、鼻竇發炎、嚴重可能會引起肺炎等併發症，一定要盡速就醫治療。

藥師沈采穎也曾受訪指出，發燒、打噴嚏、咳嗽、喉嚨痛等輕微的感冒症狀，主要是靠免疫力殺死病毒，並無特效藥，因此最好多喝水多休息，等待免疫力恢復；若超過三天症狀沒有緩解，再就醫。而如果去看醫生，診所開藥或藥局的指示用藥主要作用是緩解不適症狀，若是症狀緩解，就可停藥。但如是流感、新冠病毒藥，就一定要吃完療程。